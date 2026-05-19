Carlos Alcaraz' Comeback in Wimbledon? Ein dubbio

Carlos Alcaraz hat seinen Forfait für Wimbledon Ende Juni/Anfang Juli erklärt, nachdem er sein Attendieren an Wimbledon am French Open absagen musste.

Das Comeback von Carlos Alcaraz lässt weiter auf sich warten. Obwohl der Weltranglisten-1. Carlos Alcaraz bereits wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seine Teilnahme am French Open absagen musste, gab er bekannt, dass er auch für das übernächste Grand-Slam-Turnier in Wimbledon Ende Juni/Anfang Juli Forfait erklären muss.

Der 23-jährige Spanier hat seine Genesung gut erlaufen und sich deutlich besser gefühlt, aber ist nicht bereit für den Wettkampf. Sein letzter Ernstkampf liegt fünf Wochen zurück und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres machte der siebenfache Major-Sieger am Australian Open als bisher jüngster Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam perfekt in St. Gallen





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