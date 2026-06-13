Carlo Ancelotti übernimmt Brasilien - Erstes Spiel gegen Marokko wird Härtetest für neue Ära

Der italienische Rekordtrainer Carlo Ancelotti hat 2025 das Amt des Nationaltrainers von Brasilien übernommen. Im ersten Gruppenspiel der WM‑2026 trifft die Seleção auf Marokko, ein Duell zwischen den Weltranglisten‑Top‑10, das als entscheidender Gradmesser für den neuen Trainer gilt.

Seit dem letzten Weltmeistertitel im Jahr 2002 hat das fußballverrückte Brasilien eine Reihe von Rückschlägen verkraften müssen. Viermal endete das Turnier für den Rekordweltmeister bereits im Viertelfinale, und 2014, als die Heimnation das Halbfinale gegen Deutschland mit einer historischen 1:7 Niederlage verlor, blieb der Ausdruck \u201eMineirazo\u201c als Symbol für das Scheitern in der kollektiven Erinnerung verankert.

Nach diesen Enttäuschungen hat das Land nun einen radikalen Kurswechsel eingeleitet, um wieder an die längst vergangene Dominanz anzuknüpfen. Erstmals in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaften sitzt kein Brasilianer mehr auf dem Trainerstuhl der \u201eSeleção\u201c. Stattdessen hat der italienische Taktiker Carlo Ancelotti im Sommer 2025 den Posten übernommen. Ancelotti gilt als der erfolgreichste Klubtrainer Europas, hat in allen Top‑5‑Ligen ihre höchsten Auszeichnungen erlangt und mit fünf Siegen die Champions League mehrmals zum Triumph geführt.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob seine Erfahrung im Klub‑Business auch auf das Nationalteam übertragbar ist. Der 67‑jährige Taktikfuchs steht vor seiner ersten Aufgabe als Leiter einer Nationalmannschaft, und die Erwartungen sind enorm. Der Auftakt der WM‑2026 für Ancelottis Brasilien könnte zu einem der bedeutendsten Testläufe im Turnier werden.

In Gruppe C trifft die Mannschaft bereits in der Vorrunde auf Marokko, den Finalisten von 2022 und amtierenden Afrikameister - ein Titel, der nach dem Aberkennen des Senegal vergeben wurde. Dieses Duell ist das einzige Spiel in der gesamten Vorrunde, bei dem beide Mannschaften aus den Top‑10 der FIFA‑Weltrangliste stammen. Brasilien belegt derzeit den sechsten Platz, Marokko rangiert unmittelbar dahinter auf dem siebten Rang.

Damit ist das Aufeinandertreffen nicht nur geografisch, sondern auch qualitativ ein wahrer Gradmesser für das Leistungsniveau der beiden Teams. Das Spiel wird am Samstag um Mitternacht live auf SRF zwei und in der offiziellen Sport‑App übertragen, sodass Millionen Fans das Geschehen verfolgen können. Auf taktischer Ebene erscheint Brasilien leicht im Vorteil, wenn man die einzelnen Positionen analysiert. In der Defensive stehen zwei aktuelle Champions‑League‑Finalisten zur Verfügung: Gabriel Magalhães von Arsenal und Marquinhos von Paris Saint‑Germain.

Die Offensive verfügt über das fußballerische Feuerwerk von Vinícius Júnior, Raphinha und dem noch verletztgemeldeten Neymar, der nach seiner Rückkehr das Angriffsspiel erneut beflügeln könnte. Die eigentliche Herausforderung für Ancelotti wird jedoch sein, aus diesen starbesetzten Einzelteilen ein geschlossenes Kollektiv zu formen. Während seiner Zeit bei Real Madrid war die Schaffung einer einheitlichen Mannschaftsphilosophie seine stärkste Eigenschaft, und nun soll er diese Fähigkeit auf die brasilianische Nationalmannschaft übertragen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob er den Rekordweltmeister wieder zu alter Glorie führen kann - oder ob die Spieler trotz individueller Brillanz weiterhin an ihrer fehlenden Harmonie scheitern. FIFA WM 2026 wird damit nicht nur das Schicksal eines Turniers, sondern möglicherweise den Beginn einer neuen Ära im brasilianischen Fußball bestimmen





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