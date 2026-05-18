Carlo Ancelotti nominiert Superstar Neymar für die WM, 26 brasilianische Nationalspieler erupert

Anscheinend hat sich Nationaltrainer Carlo Ancelotti aus gegebenem Anlass für Neymar entschieden und ihn in das WM-Kader aufgenommen.

Brasilien s Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in die 26-köpfige Selection für die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und Mexiko aufgenommen. Zuletzt gab es Bedenken hinsichtlich seiner Fitness - Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten zwei Länderspiele im März nominiert.

\"Neymar kann zur WM fahren - wenn er 100 Prozent fit ist\", hatte der Italiener damals gesagt. Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekordweltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der verletzungsanfällige Star bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Seitdem fand Neymar nie mehr zu seiner früheren Form zurück.



Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC liess ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. 2017 hatte Paris Saint-Germain noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro für Neymar an den FC Barcelona gezahlt.

Brasiliens WM-Kader ist wie folgt aufgebaut: Torhüter: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio); Verteidiger: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg); Mittelfeld und Sturm: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo), Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth). FIFA WM 202





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