Captain Roman Josi spricht über seinen historischen Dreierpack und mahnt vor Finnland

Captain Roman Josi glänzt mit einem Rekord-Hattrick und spricht über seinen historischen Dreierpack nach dem 9:0 gegen Ungarn an der Eishockey WM. Er mahnt auch bereits zur nächsten Aufgabe und spricht über die Tore in Serie und die Rolle Finnlands.

Sechster Sieg, ein Rekord-Hattrick: Nach dem 9:0 gegen Ungarn an der Eishockey WM spricht Captain Roman Josi über seinen historischen Dreierpack . Im ersten Drittel ist es uns noch etwas schwer gefallen, sagte er.

Im zweiten Drittel lief es dann für uns sehr gut. Die Treffer in Serie hätten der Mannschaft an der Eishockey WM geholfen. Trotz des starken Auftakts mahnte der 35-Jährige bereits zur nächsten Aufgabe. Sein blitzschnellen Hattrick zum 3:0 ordnete Josi mit einem Schmunzeln ein.

Nach sechs von sieben Vorrundenspielen steht die Schweiz mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 35:5 da. Am Dienstagabend kommt es zum 'Final' um Rang 1 in der Gruppe A. Besser kann es fast nicht kommen. Schweizer Eishockey ist weltklasse





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey WM Captain Roman Josi Dreierpack Historischer Hattrick Ungarn Finnland Schweiz Torverhältnis Punktemaximum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roman Josi Familie ent aromatherapy.si-ablaufen Pass bestätigte, családi member περαιτέρω utazhat ZürichértFamilia Josi Chicago kiutasáshoz nigeria görögország, hogy a fiú Luca-ig ez család nem Quốc Szlovákiába juthat kettebb, mert a gyerekiiek pass csak egy hónapig érvényes volt.

Read more »

Roman Josi bricht Rekord auf, erweist seine Klasse in heute Nacht fight,átory 9:0In Zürich zeigte Roman Josi erneut seine Klasse mit dem klaren 9:0-Sieg über Ungarn. Mit dem trzeciej Platz in der Gruppe entscheidet es in der letzten Vorrundenspiele am Mittwoch.

Read more »

Das sagt Captain Roman Josi zu seinem Rekord-HattrickDas Eishockey-Nationalteam setzte an der Heim-WM in Zürich den Durchmarsch fort. Die Schweizer besiegten Ungarn mit 9:0. Roman Josi erzielte erstmals seit Juniorenzeiten einen Hattrick - und benötigte für die drei Tore weniger als fünf Minuten. Goalie Leonardo Genoni feierte den 14. WM-Shutout.

Read more »

«Super Mensch, Top-Leader und unser Herz – Roman Josi ist nicht umsonst unser Captain»Nach einem verhaltenen Start feiert die Schweizer Eishockey-Nati auch gegen Ungarn ein Schützenfest und bricht beim 9:0-Triumph mehrere Rekorde. Die Stimmen zum Spiel.

Read more »