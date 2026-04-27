Capri-Sun strebt Rückkehr zu Plastiktrinkhalmen an – EU-Streit entbrennt

Der Getränkehersteller Capri-Sun kämpft mit der EU um die Zulassung von Plastiktrinkhalmen, nachdem Kunden sich über die Papieralternative beschwert haben. Eine Petition blieb erfolglos, doch das Unternehmen verfolgt das Ziel weiter.

Capri-Sun ringt mit der Europäischen Union um die Zukunft seiner Trinkhalme. Der Getränkehersteller, mit Hauptsitz in Baar ZG, Schweiz, und Produktionsstätten in Deutschland, strebt eine Rückkehr zu Plastik trinkhalmen an, nachdem er aufgrund von EU-Regulierungen auf Papierröhrchen umgestellt hatte.

Diese Umstellung stieß jedoch auf erhebliche Kritik von Konsumenten, die die Papierröhrchen als unpraktisch und geschmackbeeinträchtigend empfanden. Die Röhrli werden schnell weich, lassen sich schwer in den Trinkbeutel einführen und verleihen dem Getränk einen unangenehmen Papiergeschmack, so die Beschwerden vieler Kunden. Um die öffentliche Meinung zu mobilisieren und Druck auf die EU auszuüben, startete Capri-Sun eine Online-Petition auf der Plattform Change.org mit dem Ziel, eine Million Unterschriften zu sammeln.

Diese Petition sollte als Argument für eine Ausnahmegenehmigung dienen, die es Capri-Sun ermöglichen würde, wieder Plastiktrinkhalme zu verwenden. Allerdings blieb der Erfolg der Petition weit hinter den Erwartungen zurück. Nach anderthalb Jahren konnte Capri-Sun lediglich knapp 169.000 Unterschriften sammeln, wie bereits vom Südwestrundfunk (SWR) berichtet wurde. Angesichts dieser geringen Resonanz hat das Unternehmen beschlossen, die aktive Bewerbung der Petition einzustellen.

Dennoch betont Capri-Sun, dass es weiterhin an seinem Ziel festhält, Plastiktrinkhalme wieder anzubieten. Laut Capri-Sun-Chef Roland Weening gibt es seit der Einführung der Papierröhrchen kontinuierlich Beschwerden von Kunden. Die aktuelle Situation ist eine Folge des EU-weiten Verbots von Einwegplastikprodukten, das seit 2021 in Kraft ist. Um dennoch eine Art Trinkhalm anbieten zu können, hat Capri-Sun eine Kombination aus Plastikverpackung und Papierröhrchen eingeführt.

Interessanterweise gilt dieses Verbot in der Schweiz nicht, was dazu führt, dass Konkurrenzprodukte von Coop und Migros weiterhin mit Plastiktrinkhalmen verkauft werden. Capri-Sun führt derzeit einen intensiven und konstruktiven Dialog mit der Europäischen Kommission, um eine Lösung zu finden. Das Unternehmen schlägt vor, die Trinkhalme aus dem gleichen Material wie die Trinkbeutel herzustellen – Polypropylen, einem Kunststoff. Capri-Sun argumentiert, dass dies die Recyclingfähigkeit des gesamten Produkts erheblich verbessern würde.

Die Europäische Kommission bestätigt den Austausch mit Capri-Sun und weist darauf hin, dass eine Überprüfung des Verbots bis zum kommenden Jahr geplant ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bereits vor der Einführung des Verbots umfassende Beratungen mit verschiedenen Interessengruppen stattfanden, die ein breites Einverständnis über die Dringlichkeit der Bekämpfung der Plastikverschmutzung zeigten. Diese Entwicklung wird von Umweltschutzorganisationen kritisch gesehen.

Viola Wohlgemuth von der Deutschen Umwelthilfe bezeichnet den anhaltenden Kampf von Capri-Sun für Plastiktrinkhalme als unverständlich und als ein Zeichen des Versagens in Bezug auf Umweltverantwortung. Sie betont, dass die Capri-Sun-Trinkbeutel hauptsächlich für den Konsum unterwegs gedacht sind und daher häufig in der Umwelt landen. Jedes zusätzliche Plastikelement verbleibt über viele Jahre in der Umwelt und zerfällt langsam zu Mikroplastik, das sich in Nahrungsketten und Organismen anreichert und somit eine ernsthafte Gefahr darstellt.

Die Forderung der Umweltschützer ist klar: Capri-Sun sollte nachhaltige Alternativen fördern und nicht auf umweltschädliche Einwegplastikprodukte zurückgreifen





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