Der US-Fonds Capital Group erhöht seine Anteile an Sandoz auf über fünf Prozent. Gleichzeitig kursieren Gerüchte über eine Übernahme der UBS durch JPMorgan.

Der US-amerikanische Fondsanbieter Capital Group hat seine Beteiligung am Schweizer Pharmaunternehmen Sandoz rasant ausgebaut. Laut einer offiziellen Offenlegungsmeldung hält der Investmentriese nunmehr mehr als fünf Prozent am börsennotierten Unternehmen. Dieser Schritt markiert eine signifikante Aufstockung, nachdem sich die Amerikaner vor kurzem noch mit etwas mehr als drei Prozent unter den bedeutendsten Anteilseignern positioniert hatten. Die schnelle Expansion der Anteile hebt Sandoz als starken Kandidaten für die begehrte Goldmedaille des Schweizer Aktienindexes hervor.

Rasante Aufstockung der Anteile

Die zeitliche Nähe zur Indexaufnahme ist auffällig, da die Meldepflicht am 18. September entstand. Sandoz ist seit diesem Datum fester Bestandteil des SMI, des wichtigsten Schweizer Aktienindexes. Der Vergleich der Beteiligungsquoten mit dem Stand im Januar zeigt einen Anstieg von gut 40 Prozent. Dieser deutliche Zuwachs unterstreicht das wachsende Vertrauen des US-Fonds in die Zukunft des Herstellers von Nachahmermedikamenten, trotz der technischen Hürde, dass mit ungleichen Ellen gemessen wird, da das Unternehmen erst seit September im Index vertreten ist.

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Hintergründe der Kapitalbewegungen

Trotz der Nettozukaufe im Wert von rund 250 Millionen Franken respektive 231 Millionen Franken nach Berechnungen von J.P. Morgan, deuten Handelsdaten auf komplexe Vorgänge hin. In den Handelsräumen wurden Nettoverkäufe von 235 Millionen Franken bei Galderma und von 218 Millionen Franken bei Sandoz verzeichnet. Diese Zahlen liegen sehr nahe an den Berechnungen von J.P. Morgan. Es ist jedoch nicht zwingend so, dass ein Einzug in den SMI oder der Verbleib darin mit Nettoverkäufen indexorientierter Marktakteure und damit verbunden mit rückläufigen Kursen einhergeht.

Marktreaktion und strategische Züge

Der Einzug in den SMI bleibt vor allem eine Prestigefrage für das jeweilige Unternehmen, bietet aber keinen direkten finanziellen Vorteil für die Aktionärinnen und Aktionäre. Capital Group nutzte womöglich die übertrieben harsche Börsenreaktion auf die Quartalsumsatzzahlen der vergangenen Woche, um Aktien des Herstellers von Nachahmermedikamenten zuzukaufen. Rückblickend gilt dies als kluger Schachzug, der den Aktienkurs bereits wieder auf über 40 Franken treiben konnte. Die strategische Positionierung des Fonds zeigt sich in der schnellen Anpassung an die Marktbedingungen.

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Gerüchte um UBS und JPMorgan

Parallel dazu berichten US-Medien, dass JPMorgan die UBS für 138 Milliarden Dollar übernehmen könnte. Das Angebot entspräche einem Aufpreis von rund 25 Prozent an den eigenen Aktien. Die Aktionärinnen und Aktionäre der UBS wären demnach mit rund einem Drittel am kombinierten Unternehmen beteiligt. Autoren schätzen jährliche Kostensynergien von mehr als 10 Milliarden Dollar. Diese Spekulationen könnten im Kontext der Behandlung des strengeren Eigenmittel-Regimes im Nationalrat als Drohkulisse interpretiert werden.

Politische und wirtschaftliche Implikationen

Wer auf eine Sitzverlegung oder einen Verkauf der Grossbank ins Ausland drängt, sollte die Swissness als Erfolgsfaktor im Geschäftsmodell der Bank nicht unterschätzen. Die Gerüchte um eine Übernahme durch JPMorgan werfen Fragen zur Zukunft der Schweizer Finanzlandschaft auf. Die persönlichen Meinungen des Autors stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar. Die geäußerte Sichtweise muss sich nicht mit derjenigen der Redaktion decken, da der Autor selbst an der Börse aktiv ist, um Marktnähe zu erreichen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Verantwortung übernommen.