Cape of Senses: Der Gardasee als neue Luxus-Destination

Der Gardasee wandelt sich vom Massenziel zur High-End-Destination. Das neue Cape of Senses Hotel, ein adults-only Hideaway mit atemberaubendem Seeblick, setzt Maßstäbe in Sachen Luxus und Design.

Auf der Liste der norditalienischen High-End-Destinationen stand der Gardasee lange nicht zuoberst. Zu präsent war das Klischee von Kolonnen deutscher und holländischer Wohnmobile, die sich im Schritttempo die Uferstrassen entlangschoben, Campingplätze Schulter an Schulter.

Der Comersee und der Lago Maggiore hatten das Prestige, der Gardasee eher die Massen. Doch als uns die Kunde des Cape of Senses erreichte - ein neues Lake Hideaway & SPA einer Südtiroler Familie, 2023 eröffnet, adults only, mit Blick über den halben See - waren wir gespannt. Gewiefte Touristiker bestätigen: Der Gardasee ist auf dem Weg, eine neue Top-Destination unter den norditalienischen Seen zu werden. Die Amerikaner, immer für Neues zu haben, sind gerade dabei, die Destination zu entdecken.

Fünf Stunden, die ihr eigenes Kapitel verdienen: Also fuhren wir hin. Alleine die Anreise von Zürich über Flüela- und Ofenpass, durch den Schweizerischen Nationalpark und das Vinschgau hätte ihr eigenes Kapitel verdient: fünf Stunden, in denen die Landschaft von kargem Hochgebirge bis zu Apfelorchardeen und der ersten Wärme des Südens kippt. Sagen wir es so: Eine Fahrt durch den Gotthardtunnel ist bedeutend langweiliger.

Man kommt von Norden, noch halb alpin, und beim Erreichen des Gardasees öffnet sich das Bild: Das Wasser liegt da wie ein mediterranes Gemälde, von den Voralpen eingerahmt. Das Cape of Senses liegt genau auf dieser Grenzlinie. Hier geht das Alpine ins eigentlich Mediterrane über. Der Norden des Sees mit seinen hohen Felsen erinnert noch an Norwegen, der Süden fühlt sich eher wie ein Binnenmeer an.

Für den Schweizer Gast liegt es näher als die Côte d'Azur und präsentiert sich vielleicht auch interessanter als das x-te Mal Ascona. Das Tor öffnet sich und es macht Wow: Um das Hotel zu erreichen, fährt man eine kurvige Strasse von Torri del Benaco - einem neuen Hotspot für exklusive Wohnimmobilien - hinauf. Man nähert sich dem Haus von hinten: ein elektrisches Tor, verschlossen, öffnet Raum für Phantasie.

Christian Margesin, der das Hotel gemeinsam mit seinem Bruder Johannes entwickelt hat, erklärt das Prinzip: Der Gast soll sich am Anfang durchaus fragen, was ihn hier erwartet. Dann öffnet das Tor - und es macht Wow. Das war die Idee des Architekten. Sie funktioniert.

Das Tor öffnet sich, und mit ihm öffnet sich der halbe Gardasee. Das Haus - entworfen vom Südtiroler Duo Hugo und Alessia Demetz, Vater und Tochter - liegt in einem sanften Bogen dem Hang entlang, drei Stockwerke, nie wuchtig, überall begrünte Dächer. Alles schaut nach Südwesten, alles schaut auf das Wasser. Die Naturkulisse des Sees, die man hier in absoluter Ruhe geniessen kann, ist das wichtigste Verkaufsargument des Hauses: Ständig ändern sich die Farben, Nebel- und Wolkenformationen.

Mal schimmert es silbern, dann wieder tiefblau, dann golden. Architektur als Rahmen für den See: Vor dem Hotelbau liegt ein grosszügiger gepflegter Rasen, unterbrochen lediglich von den einladenden Pools, lautlos gehalten von sieben Mährobotern, die rund um die Uhr ihre Runden drehen. Schliesslich gibt es keine Tageszeit, zu der man Gäste mit einem Benzinmäher nicht stört. Dazwischen die alten Olivenbäume: 97 an der Zahl, während des Baus ausgegraben, an den Rand des Areals gestellt, nach der Fertigstellung wieder eingepflanzt.

Fast alle haben überlebt. Hugo Demetz, mittlerweile 75 Jahre alt und wählerisch geworden, nimmt nur noch Projekte an, die ihm gefallen. Er habe das Grundstück erst fühlen müssen, erzählt Margesin: eine halbe Stunde zwischen den Olivenbäumen spazieren, bevor er zusagte. Seine Prämisse, auf die sich die Familie sofort einliess, zieht sich durch jedes Detail: Die Architektur soll nicht von dem ablenken, was wir hier bieten.

Nämlich dem See. Demetz hat es so formuliert: Wenn ich ins Zimmer reingehe, spielt die Musik da draussen. Zwei Holzarten, zwei Steinarten: Diese Disziplin zeigt sich auch in der Materialwahl. Zwei, drei Holzarten, zwei, drei Steinarten - konsequent durchgehalten durch alle 55 Suiten, durch Bar, Spa und Restaurants.

Alles wirkt dadurch zeitlos auf eine Art, die man in zwanzig Jahren nicht datieren kann. Die Outdoor-Möbel stammen von Talenti, die Armaturen von Gessi - beides italienische Häuser, keine Zufallswahl. Wir wollten ein italienisches Objekt bauen, sagt Margesin, und nicht eine Südtiroler Kopie. Auf den Sanitäranlagen prangt der Schweizer Qualitätsname Geberit.

Die bautechnische Kompetenz hingegen holte die Familie aus der Heimat: Südtiroler Firmen seien es gewohnt, touristische Projekte in sportlichen Zeitfenstern zu realisieren. Das Cape of Senses ist mehr als nur ein Hotel; es ist eine Hommage an die Schönheit des Gardasees. Die Verbindung von alpinem und mediterranem Flair, die durchdachte Architektur und die Liebe zum Detail machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Ruhe und Abgeschiedenheit, kombiniert mit exzellentem Service und einer atemberaubenden Aussicht, ziehen eine anspruchsvolle Klientel an.

Für Reisende, die das Besondere suchen, ist dieses Hideaway eine ideale Wahl. Die Innenräume sind ebenso beeindruckend wie die Außenanlagen: Jede Suite bietet einen unvergleichlichen Blick auf den See, während die Einrichtung mit natürlichen Materialien und erdigen Tönen eine harmonische Atmosphäre schafft. Der Spa-Bereich lädt mit lokalen Behandlungen und einer großen Auswahl an Anwendungen zum Entspannen ein. Die kulinarischen Angebote sind ebenso hochwertig: Regionale Produkte treffen auf internationale Inspirationen, serviert in einem Ambiente, das die Sinne verwöhnt.

Dieses Resort setzt neue Maßstäbe für Luxus am Gardasee und zeigt, dass die Region längst mehr zu bieten hat als nur Massentourismus





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