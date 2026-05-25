Cannes Film Festival: Christian Mungiu gewinnt die Goldene Palme mit 'Fjord'

Christian Mungiu gewinnt die Goldene Palme mit dem Justizdrama 'Fjord' am Cannes Film Festival. Der rumänische Regisseur ist bereits zum zweiten Mal Preisträger. Das moralisch verzwickte Drama erzählt von einer streng religiösen Familie, bei der häusliche Gewalt vorgeworfen wird. Nicholas Winding Refn ('Drive') und Pawel Pawlikowski ('Cold War') feierten mit ihren Filmen die Weltpremiere und brachten Glamour an die Croisette. 'Fjord' ist von wahren Ereignissen inspiriert und stellt Religion, Politik und Gesetzgebung in Frage. 'Fatherland' erzählt von Thomas Manns Rückkehr nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und seiner Tochter Erika, die ihre Zweifel äußert.

Christian Mungiu gewinnt die Goldene Palme mit dem Justizdrama ' Fjord ' am Cannes Film Festival. Der rumänische Regisseur ist bereits zum zweiten Mal Preisträger. Das moralisch verzwickte Drama erzählt von einer streng religiösen Familie, bei der häusliche Gewalt vorgeworfen wird.

Nicholas Winding Refn ('Drive') und Pawel Pawlikowski ('Cold War') feierten mit ihren Filmen die Weltpremiere und brachten Glamour an die Croisette.

'Fjord' ist von wahren Ereignissen inspiriert und stellt Religion, Politik und Gesetzgebung in Frage. 'Fatherland' erzählt von Thomas Manns Rückkehr nach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und seiner Tochter Erika, die ihre Zweifel äußert





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