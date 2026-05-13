Brasilien hat im November 2025 die Marke von 873.000 registrierten Cannabis-Patienten überschritten und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 56% und einem Marktumsatz von 187 Millionen US-Dollar die deutsche Größenordnung (etwa 700.000 bis 900.000 hilfreiche medizinischen Cannabis-Patienten) auf einmal erreicht. Dies verdeutlicht den dynamischen Wachstumskurs eines Marktes, der im Vergleich zu Deutschland mehrfach größer ist und gleichzeitig neue Lieferanten für die deutsche Apothekerlaubnis erforscht.

Brasilien hat im November 2025 die Marke von 873.000 registrierten Cannabis - Patienten überschritten und nähert sich damit der deutschen Größenordnung an, ohne in den deutschsprachigen Branchenmedien bisher stark präsent gewesen zu sein.

Auf der Cannabis Fair Brazil vom 21. bis 23. Mai 2026 im Transamérica Expo Center in São Paulo treffen sich Hersteller, Behörden und Mediziner aus Brasilien, den USA, Kolumbien und Uruguay, um die Folgen eines Wachstumssprungs zu diskutieren, der den lateinamerikanischen Markt binnen weniger Quartale zur ernsten Konkurrenz für die etablierten Versorgungsketten macht





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