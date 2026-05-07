Cannabis-Legalisierung und Verkehrssicherheit: Neue Studienergebnisse aus Hamburg

Eine umfassende Analyse des UKE Hamburg belegt, dass die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland nicht zu einer Zunahme von Fahrten unter Drogeneinfluss geführt hat.

Die Einführung der Cannabis-Teillegalisierung im April 2024 löste in Deutschland eine intensive Debatte über die Sicherheit im Straßenverkehr aus. Viele Kritiker und Verkehrsverbände äußerten die besorgte Vermutung, dass die sinkende Hemmschwelle durch den Wegfall des Verbots zu einer signifikanten Zunahme von Autofahrern führen würde, die unter dem Einfluss von THC stehen.

Nun liefert eine im Januar 2026 veröffentlichte Studie des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erstmals belastbare, empirische Daten zu dieser Fragestellung. Unter der Leitung von Anna Schranz wurde ein komplexes, quasi-experimentelles Forschungsdesign angewandt, das als Difference-in-Differences-Ansatz bekannt ist. Dabei wurde die Entwicklung in Deutschland systematisch mit der Situation in Österreich verglichen, wo Cannabis weiterhin illegal bleibt und somit als Kontrollgruppe fungiert.

Die Datenbasis ist mit rund 16.300 Teilnehmenden außergewöhnlich groß, was die Studie zu einer der aussagekräftigsten Untersuchungen ihrer Art macht. Befragt wurden zwei repräsentative Querschnitte: einmal im Zeitraum von November bis Dezember 2023 und ein zweites Mal zwischen November 2024 und Januar 2025. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind für die politische Diskussion von großer Bedeutung und teilweise überraschend.

In Deutschland sank der Anteil der Personen, die angaben, unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer gesessen zu haben, leicht von 28,5 Prozent auf 26,8 Prozent. Im Gegensatz dazu stieg dieser Wert in Österreich im gleichen Zeitraum von 12,8 Prozent auf 16,3 Prozent an. Durch diesen direkten Vergleich wird deutlich, dass die Legalisierung in Deutschland keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Häufigkeit von Fahrten unter Cannabiseinfluss hatte.

Zwar stieg die allgemeine Konsumprävalenz in der deutschen Bevölkerung moderat von 12,1 Prozent auf 14,4 Prozent an, während sie in Österreich nahezu stabil blieb, doch führte dies nicht zu einer proportionalen Zunahme gefährlicher Fahrten. Damit werden die Befürchtungen, dass die legale Verfügbarkeit automatisch zu mehr berauschten Fahrern auf den Straßen führt, durch die vorliegenden Daten widerlegt. Ein besonders kritischer Aspekt der Studie ist die Untersuchung der Konsumqualität.

Die Forschenden stellten fest, dass etwa 78,5 Prozent der Fahrten ausschließlich unter dem Einfluss von Cannabis stattfanden. In den restlichen 21,5 Prozent der Fälle kam es jedoch zu einem sogenannten Mischkonsum, bei dem Cannabis mit Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen kombiniert wurde. Aus verkehrsmedizinischer Sicht ist genau diese Kombination besonders riskant, da sich die verschiedenen Wirkstoffe gegenseitig verstärken können und die Reaktionsfähigkeit des Fahrers überproportional stark einbricht.

Interessanterweise zeigte die Studie, dass sich die Häufigkeit dieses gefährlichen Mischkonsums durch die Reform nicht spürbar verändert hat, auch wenn dieser Trend besonders bei Personen mit wöchentlichem Konsumverhalten ausgeprägt war. Diese Erkenntnis unterstreicht, dass die Gefahr eher in den Konsumgewohnheiten einzelner Gruppen liegt als in der rechtlichen Statusänderung der Substanz selbst. Die Resultate der Hamburger Studie stehen im Einklang mit internationalen Erfahrungen aus Ländern wie Kanada, Uruguay und verschiedenen US-Bundesstaaten, in denen nach einer Legalisierung ähnliche Muster beobachtet wurden.

Diese Daten haben zudem eine hohe politische Relevanz, insbesondere im Hinblick auf den aktuell geltenden THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Verkehrsverbände wie die Deutsche Verkehrswacht hatten basierend auf der Annahme steigender Zahlen eine Verschärfung dieser Grenzwerte gefordert. Die nun vorliegenden Statistiken stellen diese Argumentationslinie jedoch infrage, da sie belegen, dass die Legalisierung nicht zu einer Zunahme berauschter Fahrer geführt hat.

Parallel dazu stützen die Ergebnisse auch den zweiten Zwischenbericht der EKOCAN-Begleitforschung, der ebenfalls keinen relevanten Konsumanstieg feststellte, aber eine sinkende Bedeutung des illegalen Schwarzmarktes bemerkte. Trotz der klaren Tendenz weisen die Autoren der Studie auf bestimmte Limitationen hin. Die Erhebung umfasst lediglich die ersten acht Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich das Verhalten mittelfristig verändert, beispielsweise wenn die Cannabis-Anbauvereinigungen eine flächendeckende Versorgung gewährleisten.

Zudem ist die Abhängigkeit von Selbstauskünften bei einem so sensiblen Thema wie dem Drogenkonsum am Steuer eine methodische Herausforderung. Dennoch ersetzt diese Studie Spekulationen durch harte Fakten. Sie bietet eine essenzielle Grundlage für zukünftige Beratungen zum Medizinal-Cannabisgesetz und möglichen Anpassungen im Fahrerlaubnisrecht. Es wird deutlich, dass eine evidenzbasierte Politik notwendig ist, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, ohne auf bloßen Vermutungen zu basieren





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