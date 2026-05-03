Cannabis könnte im Kampf gegen resistente Keime helfen

Eine neue Studie zeigt, dass Cannabinoide die Wirksamkeit von kolloidalem Silber gegen gefährliche Krankenhauskeime deutlich erhöhen und die Entwicklung von Resistenzen verhindern können. Dies könnte eine vielversprechende neue Strategie im Kampf gegen multiresistente Erreger darstellen.

Die globale Pharmaindustrie hat die Forschung an neuen Antibiotika weitgehend eingestellt, doch eine kanadische Studie deutet darauf hin, dass die Cannabis pflanze eine unerwartete Lösung im Kampf gegen multiresistente Krankenhauskeime bieten könnte.

Veröffentlicht im Journal of Applied Microbiology der Oxford University Press am 21. April 2026, zeigt die Forschung, dass die Cannabinoide Cannabichromen (CBC) und Cannabigerol (CBG) die Wirksamkeit von kolloidalem Silber gegen gefährliche Erreger erheblich steigern. Diese Kombination ermöglicht eine Reduzierung der benötigten Silberdosis um bis zum 64-Fachen und verhindert gleichzeitig die Entwicklung von Resistenzen.

Die Studie, durchgeführt von einem Team um den Apotheker und Andira-Pharmaceuticals-Gründer Lambert in Zusammenarbeit mit der University of British Columbia, konzentrierte sich auf drei besonders problematische Krankenhauskeime: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa. Diese Erreger sind weltweit führende Ursachen für nosokomiale Infektionen und stehen auf der Prioritätenliste der Weltgesundheitsorganisation, da sie zunehmend gegen herkömmliche Antibiotika resistent werden. Die Forscher kombinierten kolloidales Silber, ein bekanntes antimikrobielles Mittel, mit den weniger verbreiteten Phytocannabinoiden CBC und CBG.

Diese Minor-Cannabinoide kommen nur in geringen Mengen in Cannabis-Sorten vor und sind daher in Apotheken selten erhältlich. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus Silber, CBC und CBG die für eine antimikrobielle Wirkung erforderliche Silberdosis um bis zu das 64-Fache senken kann. Eine zuvor schwache Wachstumshemmung wird durch die Kombination in eine schnelle Abtötung der Bakterien umgewandelt. Dies erhöht nicht nur die Effektivität, sondern reduziert auch das Risiko unerwünschter Wirkungen durch die geringere Silbermenge.

Besonders bemerkenswert ist die Wirkung auf bakterielle Biofilme, dichte Schichten von Mikroorganismen, die sich auf medizinischen Geräten bilden und gegen Antibiotika schwer angreifbar sind. Die Cannabis-Silber-Kombination konnte diese Biofilme zu über 90 Prozent beseitigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Studie ist das Resistenzverhalten. Während MRSA in einem 20-tägigen Versuch gegen das Standardantibiotikum Fusidinsäure die erwartete Resistenz entwickelte, zeigten die Bakterien gegen die Silber-Cannabinoid-Kombination keine messbare Anpassung.

Dies deutet darauf hin, dass die Wirkstoffmischung anders auf die Bakterien wirkt als herkömmliche Antibiotika und somit potenziell auch dort wirksam sein könnte, wo traditionelle Therapien versagen. Angesichts der zunehmenden Antibiotikaresistenzen, die in Europa als eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen gelten und jährlich zu Zehntausenden von Todesfällen in der EU führen, und der gleichzeitig ausgedünnten Pipeline neuer Antibiotika, rückt die Cannabispflanze als Quelle pharmakologisch interessanter Substanzen wieder stärker in den Fokus.

Die kanadische Studie reiht sich in eine wachsende Zahl präklinischer Arbeiten ein, die antimikrobielle Eigenschaften einzelner Cannabinoide belegen. Für Patienten in Deutschland ist die Studie jedoch noch keine unmittelbare Therapieoption, da die Ergebnisse aus In-vitro-Versuchen stammen und erst durch Tier- und klinische Studien am Menschen bestätigt werden müssen. Dennoch ist das Signal für die deutsche Cannabis-Forschung relevant, da Deutschland mit seinem regulierten medizinischen Cannabismarkt und der EU-GMP-konformen Lieferkette ein potenziell attraktiver Standort für klinische Folgeuntersuchungen ist.

Eine Bestätigung des antimikrobiellen Effekts könnte nicht nur ein neues Anwendungsfeld eröffnen, sondern auch einen wirtschaftlichen Anreiz für den Anbau von Cannabis-Sorten mit hohen CBC- und CBG-Anteilen schaffen





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