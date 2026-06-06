Cannabis am Arbeitsplatz: Was Arbeitgeber und Beschäftigte wissen müssen

Das Konsumcannabisgesetz regelt den privaten Besitz, den Eigenanbau und den Konsum von Cannabis. Über den Arbeitsplatz schweigt es. Maßgeblich sind dort weiterhin der Arbeitsvertrag, das Direktionsrecht des Arbeitgebers, einschlägige Betriebsvereinbarungen und die DGUV-Vorschrift 1 zur Unfallverhütung.

Seit das Konsumcannabisgesetz am 1. April 2024 in Kraft trat, hat sich die rechtliche Lage rund um Cannabis grundlegend gewandelt. Was im Privaten erlaubt ist, endet allerdings spätestens am Werkstor.

Wer als Beschäftigter den Joint in der Mittagspause für legal hält oder als Arbeitgeber pauschal ein Konsumverbot aussprechen will, riskiert Konflikte. Dieser Beitrag ordnet die wichtigsten Fragen rund um Cannabis am Arbeitsplatz ein und zeigt, welche Rechte und Pflichten zwei Jahre nach der Teillegalisierung gelten. Die Antworten kommen nicht aus dem Konsumcannabisgesetz selbst, sondern aus dem Arbeitsrecht, dem Arbeitsschutz und der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Diese Quellen waren schon vor der Legalisierung relevant, ihre Bedeutung hat aber spürbar zugenommen.

Ein vollständiger Überblick zum neuen Rechtsrahmen findet sich in unserem Hintergrundtext zur Das Konsumcannabisgesetz regelt den privaten Besitz, den Eigenanbau und den Konsum von Cannabis. Über den Arbeitsplatz schweigt es. Maßgeblich sind dort weiterhin der Arbeitsvertrag, das Direktionsrecht des Arbeitgebers, einschlägige Betriebsvereinbarungen und die DGUV-Vorschrift 1 zur Unfallverhütung. Die Vorschrift verpflichtet Beschäftigte, sich nicht in einen Rausch zu versetzen, in dem sie sich selbst oder andere gefährden können.

Sie nennt Cannabis nicht ausdrücklich, schließt das berauschende Mittel aber zweifelsfrei ein. Aus dieser Konstruktion ergibt sich der zentrale Grundsatz. Das private Konsumrecht endet, sobald die geschuldete Arbeitsleistung oder die Sicherheit am Arbeitsplatz betroffen ist. Wer in der Freizeit konsumiert, am Folgetag aber spürbar beeinträchtigt zur Schicht erscheint, verletzt seine arbeitsvertraglichen Nebenpflichten.

Die Legalisierung verschiebt den Konsum in eine grauere Zone, weil Reststoffe noch Tage nach dem letzten Joint nachweisbar sind und einzelne Branchen darauf empfindlich reagieren. Arbeitgeber dürfen den Konsum von Cannabis auf dem Betriebsgelände komplett untersagen. Grundlage ist das in § 106 GewO verankerte Direktionsrecht, ergänzt durch das Hausrecht. Das Verbot kann sich auf die Arbeitszeit, die gesetzlichen Pausen, das Firmenfahrzeug und das gesamte Betriebsgelände erstrecken.

Ein pauschales Verbot des privaten Konsums in der Freizeit ist hingegen unzulässig, weil der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten dafür zu schwer wiegt. Existiert ein Betriebsrat, kommt die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG ins Spiel. Konsumverbote, die das Ordnungsverhalten im Betrieb regeln, sind ohne Zustimmung des Gremiums nicht wirksam. Sinnvoll ist daher eine schriftliche Betriebsvereinbarung, die Verbotszonen, Konsequenzen bei Verstößen und Hilfsangebote für betroffene Beschäftigte regelt.

In Unternehmen ohne Betriebsrat genügt eine Dienstanweisung oder eine Ergänzung im Arbeitsvertrag. Wichtig ist die Schriftform, weil mündliche Anweisungen im Streitfall schwer beweisbar sind. Bei sicherheitssensiblen Tätigkeiten greift zusätzlich die Fürsorgepflicht aus § 618 BGB. Arbeitgeber sind verpflichtet, Gefahren für Beschäftigte und Dritte aktiv zu verhindern.

Wer Maschinen, Baugeräte oder Patienten betreut, fällt in diese Gruppe. Hier gelten strengere Maßstäbe, weil ein Rausch bereits ohne sichtbare Ausfallerscheinungen zur Pflichtverletzung werden kann. Beschäftigte schulden ihrer Arbeitgeberin oder ihrem Arbeitgeber die ungeminderte Arbeitsleistung. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag und ist durch die Cannabis-Legalisierung nicht weicher geworden.

Wer berauscht zur Schicht erscheint, verstößt unabhängig davon, wo und wann konsumiert wurde, gegen seine Hauptleistungspflicht. Anders als beim Alkohol fehlt für Cannabis ein arbeitsmedizinisch anerkannter Promillewert. Maßstab bleibt die konkrete Beeinträchtigung. Praktisch heißt das: Wer am Vorabend einen Joint geraucht hat und am Morgen voll leistungsfähig erscheint, riskiert in der Regel keine Sanktion.

Wer hingegen am Wochenende stark konsumiert und am Montag noch spürbar müde, unkonzentriert oder reaktionsschwach ist, befindet sich rechtlich auf dünnem Eis. Die Beweislast für eine Beeinträchtigung trägt zunächst der Arbeitgeber, in sicherheitssensiblen Berufen verschiebt sie sich jedoch in Richtung der oder des Beschäftigten. Auch Cannabispatienten mit einer Verordnung sind nicht von dieser Pflicht entbunden. Sie sollten den Arbeitgeber proaktiv über die Therapie informieren, vor allem bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten.

Eine pauschale Diskriminierung wegen einer ärztlich verordneten Therapie ist unzulässig, eine Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz aber zumutbar, wenn die ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr sicher ausgeübt werden kann. Anlasslose Drogentests sind in Deutschland unzulässig. Der Test berührt das allgemeine Persönlichkeitsrecht und greift in die körperliche Integrität ein





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