This report discusses an upcoming referendum in Alberta regarding the province's independence from Canada. The election is set for October 19th. IT-NGOs are warning of foreign interference in the election's outcome, specifically from Russia and the US.

Wladimir Putin und Donald Trump im Juni 2019 im japanischen Osaka: Ein Bericht warnt, dass Moskau Seite an Seite mit Washington daran arbeitet, die Unabhängigkeitsabstimmung in Alberta zu beeinflussen.

Es ist eine Wahl in Alberta, die Folgen für ganz Kanada haben könnte: Am 19. Oktober stimmt die Provinz über ihre Unabhängigkeit ab. Akteure aus Russland, aber auch aus den USA versuchen neben Dritten, die Wahl zu beeinflussen, warnen Experten. Die Provinz Alberta stimmt am 19.

Oktober über ihre Unabhängigkeit von Kanada ab. Der Report 'Entscheidungsfindung & nationale Einheit unter Beschuss' von IT-NGOs warnt vor Einflussnahme aus dem Ausland. So verstärken Russland, aber auch die USA, das Narrativ der Separatisten und erwecken den Eindruck, es gehe um eine Massenbewegung. Als die Proteste gegen das Regime im Iran Überhand nehmen, greift Teheran durch.

Während Demonstrierende auf der Strasse erschossen werden, verhängt das Land am 8. Januar eine Internetsperre. Die Folgen sind in Grossbritannien zu spüren. ...

Die USA sollen ebenfalls mitmischen. Nach einem erfolgreichen Referendum wird Albertas Bevölkerung am 19. Oktober über eine Unabhängigkeit vom Bundesstaat Kanada abstimmen. Ein은 verschiedenen IT-NGOs warnt nun, dass ausländische Kräfte versuchen, den Urnengang zu manipulieren.

Der Titel: 'Entscheidungsfindung & nationale Einheit unter Beschuss'. Als Alberta den Verwaltungsaufgebot und die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Bundesstaat Kanada ablehnt, könnte dies zu einer öffentlichen Debatte führen, wie Kanada umzugehen hat... Canada falls as a nation completely apart... Trudeau would like to find where the hatred against Canada is coming from. Russland & USA Manipulate Elections and Spread Misinformatio





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