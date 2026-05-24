Canada vs. Slovakia: Intense Game with Few Chances

The game between Canada and Slovakia is intense, with both teams having equal chances. Canada is currently in the lead, but the game is far from over. The goalie for Canada, Greaves, has been making saves, while the goalie for Slovakia, Hlavaj, has been under pressure. The game is going back and forth, with both teams shooting with full force.

Hlavaj nimmt die Scheibe hinter dem Tor an, doch schon ist der Kanadier Holloway da und setzt den slowakischen Torhüter unter Druck. Die Situation weiss der Schlussmann aber zu klären.

Die Uhr tickt und den Slowaken gelingt es nun, mit Vorchecking etwas gefährlicher vor das kanadische Tor zu kommen. Doch Greaves bleibt weiter auf der Null. Bemerkenswert ist das frühe Pressing der Kanadier, welches den nächsten Scheibenverlust in der slowakischen Zone provoziert. Holloway kommt so an den Puck, schafft es aber nicht, Tavares mit einem Zuspiel zum nächsten Treffer zu bedienen.

Die Slowaken sehen sich gleich der nächsten Angriffswelle der Kanadier gegenüber. Eine echte Verschnaufpause gibt es gerade nicht. Tor für Kanada! Ein Riesenpass von Crosby bringt die Führung.

Hinter der eigenen Hashmark-Linie sah er den startenden Cozens. Es folgt ein Zuspiel über fast das gesamte Eis. Cozens hat anschliessend Mühe, die Scheibe knapp vor der blauen Linie anzunehmen, setzt sich aber durch und kann schliesslich unter der Goallatte abschliessen. Nach einem Fehlpass der Slowaken kann Minten als Nächstes abschliessen.

Doch Hlavaj ist weiterhin nicht zu stoppen. Via Mesar versuchen die Slowaken, in der kanadischen Druckphase etwas Luft zu bekommen. Eine echte Chance kriegt das Team von Coach Misha Donskov aber nicht. Nach den ersten zehn Minuten sind die Kanadier nun am Drücker.

Celebrini steht dabei natürlich im Mittelpunkt. Nach einem Bully findet er im Zusammenspiel beinahe Crosby, der an der Netfront lauert. Es folgt ein Abschluss des kanadischen Talents. Nach einem Powerbreak ergibt sich für Team Canada durch einen Aufbaufehler der Slowaken die nächste Chance.

Danach muss Minten gegen beide Pospíšil-Brüder antreten. Kristian Pospíšil bekommt dabei noch eine Ansage vom Schiedsrichterteam, das die Situation schnell beruhigt. Es gibt weiterhin keine Strafe in der Partie. Die Partie ist sehr ausgeglichen, was sich auch in der Schussstatistik widerspiegelt.

Es steht 6:6, wobei beide Teams weiterhin mit voller Kraft schiessen. Bislang wussten beide Goalies Grosschancen zu verhindern. Im Fokus steht nun wieder Goalie Greaves, der gleich mehrfach gegen Abschlüsse der Slowaken parieren muss. Das Spiel geht hin und her.

Insbesondere Sykora schafft es, sich auch durch das harte Tackling der «Ahornblätter» nicht aufhalten zu lassen. Die nächste Parade mit dem rechten Handschuh durch Hlavaj, der nun ordentlich Betrieb vor seinem Kasten hatte. Zuvor konnte sich Cozens im Zentrum freikombinieren und kam mit einem Handgelenkschuss zum Abschluss. Die Kanadier versuchen es gerade immer wieder mit Handgelenksschüssen von der blauen Linie und dem Nachstochern.

Dabei kommt es zu kurzen Rudelbildungen, die das Referee-Gespann aber auflösen kann. Zuvor vergaben O'Reilly und Finnie beim Nachstochern noch entscheidend. Es ist ein sehr intensives Spiel zwischen den beiden Teams. Die Slowaken haben dabei sicher die besseren Chancen, doch auch Kanada wusste sich vor Hlavaj zu melden.

Sykora kann einen Fehler im kanadischen Aufbauspiel im eigenen Drittel ausnutzen, um auf der linken Seite vor Greaves zu kommen. Der kanadische Goalie muss den Puck abtropfen lassen, hat ihn beim Nachfassen dann aber sicher. Es ist kein reines Chancenmeer der Slowaken. Auch Celebrini wusste schon, wie man Hlavaj gefährlich vor dem Tor prüft.

Faško-Rudáš versucht es mit einem Handgelenkschuss in der rechten Slot-Zone, doch erneut ist Greaves der Herr der Lage. Die slowakische Linie findet eine Lücke im kanadischen Defensivblock. Kollár kann links vor der Torfront einen Schuss abgeben und so Greaves prüfen. Liška treibt die Scheibe um das kanadische Tor.

Doch im Zusammenspiel mit Štrbák findet er am Ende nicht die Lücke und das Hartgummi fällt zu den Kanadiern. Es geht gleich mit viel Tempo los. Celebrini will einen Vorstoss auf der rechten Seite starten, wird aber schnell von den Slowaken geblockt. Die Schiedsrichter Tobias Bjork aus Schweden und Jiri Ondracek aus Tschechien leiten das Gruppenspiel und geben nun den Puck frei. Das Spiel läuft





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