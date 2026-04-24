Campingurlaub: Hier ist er am günstigsten – und wo die Schweiz liegt

Eine Untersuchung zeigt, wo in Europa Camping am billigsten ist. Albanien führt die Liste an, während die Schweiz im Mittelfeld liegt. Die Preise für Campingplätze sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, bleiben aber dennoch attraktiv.

Camping ist eine beliebte Urlaub sform, die oft als kostengünstige Alternative zu Hotels oder Ferienwohnungen angesehen wird. Doch wo ist Camping tatsächlich am günstigsten? Eine aktuelle Untersuchung des Camping portals Camping info hat die Preise für eine Übernachtung für zwei Personen in der Hauptsaison in verschiedenen europäischen Ländern verglichen.

Dabei wurden Stellplatz, Wohnmobil, Strom und Ortstaxe berücksichtigt, um einen länderspezifischen Durchschnittspreis zu ermitteln. Die Ergebnisse sind für viele Camperinnen und Camper überraschend. Während die Schweiz oft als teures Land gilt, landet sie mit einem Durchschnittspreis von 40,68 Euro (rund 37 Franken) lediglich auf Platz drei der teuersten Campingdestinationen. Angeführt wird die Liste von Kroatien mit 41,26 Euro und Italien mit 41,21 Euro pro Nacht.

Österreich folgt auf Platz vier mit durchschnittlich 40,56 Euro, gefolgt von Slowenien mit 35,71 Euro. Der klare Preis-Leistungs-Sieger ist jedoch Albanien. Hier kostet eine Nacht auf dem Campingplatz für zwei Personen durchschnittlich nur 14,38 Euro. Dies macht Albanien zur günstigsten Campingdestination in Europa.

Die Plätze zwei bis fünf der günstigsten Länder belegen die Türkei mit 15,04 Euro, Nordmazedonien mit 18,53 Euro, Bosnien-Herzegowina mit 19,37 Euro und Rumänien mit 19,63 Euro. Diese südosteuropäischen Länder bieten somit eine attraktive Option für preisbewusste Camper. Die deutlichen Preisunterschiede zeigen, dass sich die Wahl des Reiseziels erheblich auf die Urlaubskosten auswirken kann. Wer flexibel ist und bereit ist, auch weniger bekannte Länder zu erkunden, kann beim Camping deutlich sparen.

Die Untersuchung verdeutlicht auch, dass die Beliebtheit von Camping als Urlaubsform weiterhin steigt, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. Insgesamt sind die Preise für Übernachtungen auf Campingplätzen im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent gestiegen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter die gestiegene Nachfrage nach Campingurlauben, die Inflation und höhere Betriebskosten für die Campingplatzbetreiber. Trotz dieser Preiserhöhung bleibt Camping jedoch eine vergleichsweise günstige Ferienform, insbesondere im Vergleich zu anderen Urlaubsoptionen wie Hotelaufenthalten oder Mietwagenreisen.

Das Portal Campinginfo betont, dass Camping weiterhin eine attraktive Möglichkeit bietet, die Natur zu genießen und gleichzeitig das Budget im Auge zu behalten. Für Familien und Paare, die einen entspannten und erschwinglichen Urlaub suchen, ist Camping daher nach wie vor eine ausgezeichnete Wahl. Die Ergebnisse der Untersuchung sollten Camperinnen und Campern helfen, das passende Reiseziel zu finden und ihre Urlaubskosten optimal zu planen.

Es ist ratsam, die Preise und Ausstattungen der einzelnen Campingplätze im Voraus zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden. Die steigende Nachfrage nach Campingurlauben deutet darauf hin, dass diese Form des Reisens auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Camping Urlaub Preise Europa Albanien Schweiz Kroatien Italien Campinginfo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zigaretten-Verbot: Macht Grossbritanniens Rauchfrei-Gesetz Schule in der Schweiz?Grossbritannien hebt das Mindestalter für Zigaretten jedes Jahr an – 17-Jährige dürfen nie mehr legal rauchen. Ein Basler Experte zweifelt, ob Verbote der richtige Weg sind.

Read more »

Crack-Konsum in der Schweiz: Eskalation und neue AnsätzeDer Konsum von Crack breitet sich in der Schweiz aus und führt zu steigender Kriminalität und sozialen Problemen. Ein umstrittenes Pilotprojekt sieht die Verschreibung von Kokain durch Ärzte vor, um die offene Drogenszene einzudämmen.

Read more »

Trump: «Schweiz muss mehr bezahlen»US-Präsident Donald Trump hat erneut öffentlich die Schweiz kritisiert. Sie und ähnliche Länder gehörten wirtschaftlich nur zur Elite, weil sie an den USA Milliarden verdienten.

Read more »

Neuer Toyota Urban Cruiser startet in der SchweizToyota bringt den kompakten Elektro-SUV Urban Cruiser in die Schweiz. Er bietet viel Platz, eine gute Reichweite und ist ideal für die Stadt geeignet. Der Preis startet bei 32'900 Franken.

Read more »

Schweiz und die Einwanderung: Eine Geschichte von Angst und AnpassungEine Analyse der Schweizer Einwanderungsdebatte von den 1960er-Jahren bis heute, mit Fokus auf Volksinitiativen, politische Reaktionen und die zugrunde liegenden Ängste und Herausforderungen.

Read more »

Kaufkraftverlust in der Schweiz: Rechner zeigt, wie viel Lohn fehltDie steigenden Preise in der Schweiz führen zu einem Verlust an Kaufkraft, da Löhne nicht automatisch angepasst werden. Ein neuer Rechner von blue News zeigt, wie stark der Lohn steigen müsste, um den Kaufkraftverlust auszugleichen. Der Rechner berücksichtigt jedoch nicht die steigenden Krankenkassenprämien.

Read more »