Camille Rast feiert ihren fünften Weltcupsieg im Slalom in Killington. Mikaela Shiffrin erreicht als Dritte ihr 100. Podestplatz im Slalom.

Camille Rast sichert sich den Sieg beim Weltcup-Slalom in Killington. Es handelt sich um ihren fünften Weltcupsieg in der Karriere. Die amtierende Slalom-Weltmeisterin dominierte das Rennen deutlich. Sie zeigte eine perfekte Fahrt im Schlussteil.

Rast erreicht fünften Weltcupsieg

Der Sieg in Killington war der fünfte Weltcupsieg für Camille Rast insgesamt. Ihre Siege verteilen sich nun auf drei Stationen. Zwei Siege feierte sie in Killington. Ein Sieg gelang ihr in Flachau. Zwei weitere Siege holte sie in Kranjska Gora. Diese Bilanz unterstreicht ihre Konstanz auf der Weltcup-Bahn.

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Camille Rast äußerte sich glücklich über den Erfolg. Sie sagte, dass alles gepasst habe. Das Rennen war sehr schwierig. Sie gab alles, um zu gewinnen. Sie hatte nicht unbedingt damit gerechnet, dass der Sieg gelingt. Man weiß nie, wie die anderen Fahrerinnen performen.

Shiffrin holt historisches Meilenstein-Podium

Mikaela Shiffrin verpasste ihren 111. Weltcupsieg. Sie erreichte als Dritte das Ziel. Dennoch feierte sie eine historische Marke. Mit dem dritten Platz holte sie ihren 100. Slalom-Podestplatz. Das ist eine beeindruckende Leistung im Alpiner Skisport. Sie brauchte dafür nur sieben Slalom-Trainings in den Beinen.

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Mikaela Shiffrin hat gute Erinnerungen an Killington. Im Jahr 2024 gewann sie den Slalom dort. Damals stand sie zum dritten Mal in Serie auf dem Podest. Zwei Jahre später steht die Star-Skifahrerin erneut auf dem Podest. Der dritte Platz bestätigt ihre anhaltende Klasse.

Rast denkt an Pool-Sprung-Tradition

Camille Rast sprach von einer möglichen Tradition. Sie grinste und meinte, dass es wieder einen Sprung in den Pool geben könnte. Das geschah vor zwei Jahren. Als sie 2024 den Killington-Slalom gewann, feierte sie diesen mit einem Sprung in den Pool. Sie war dabei in Vollmontur. Diese Geste wurde zu einem Symbol für ihre Freude.

Camille Rast betonte die gute Teamarbeit. Der Saisonbeginn war sehr 50:50. Jetzt konnte sie ihr Skifahren zeigen. Das Team hat großartige Arbeit geleistet. Sie ist happy, dass alles gepasst hat. Sie war glücklich, als die Zeit im Ziel grün war. Das Ergebnis rechtfertigt die Anstrengungen des Teams.