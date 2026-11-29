Die Schweizerin Camille Rast feiert ihren erneuten Sieg im Slalom-Weltcup in Killington. Mit 0,09 Sekunden Vorsprung auf Lara Colturi und Mikaela Shiffrin komplettiert sie das Podest.

Camille Rast sichert sich den Sieg im Slalom-Weltcuprennen in Killington und vervollständigt damit ein sehr diverses Siegerfeld der Saison 2026/27. Die Walliserin wiederholt damit ihren Triumph aus dem Jahr 2024 auf derselben Bahn und trägt somit zur fünften unterschiedlichen Siegerin in den ersten fünf Rennen der aktuellen Weltcup-Serie bei. Nach Stationen in den USA, Deutschland, Albanien und Neuseeland zeigt sich nun auch die Schweiz in der Spitzengruppe der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen.

Rast überholt Truppe und Shiffrin im Finale

Camille Rast dominierte die entscheidenden Momente des Rennens durch eine aggressive und präzise Fahrweise im Finaldurchgang. Kurz vor dem Ziel überholte sie die vor ihr liegenden Konkurrentinnen Katharina Truppe und Mikaela Shiffrin und sicherte sich so den ersten Platz. Ihr viertes Weltcup-Podium in dieser Disziplin in Folge unterstreicht ihre aktuelle Form und technische Überlegenheit auf den technisch anspruchsvollen Pisten.

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Lara Colturi belegte den zweiten Platz und zeigte sich als die konstanteste Fahrerin des Winters. Der 20-Jährigen fehlten am Ende nur 9 Hundertstel Sekunden auf die Siegerin, was auf ein extrem enges und spannendes Rennen hindeutet. Die Klassementierung verdeutlicht die hohe Konkurrenzstärke im Feld der besten Slalomfahrerinnen weltweit.

Shiffrin erreicht hundertstes Podest im Slalom

Mikaela Shiffrin komplettierte das Podest auf dem dritten Rang und erreichte damit ihren Meilenstein. Für die US-Amerikanerin war es ihr 100. Podestplatz im Slalom, ein historischer Erfolg in ihrer Laufbahn. Obwohl sie als Halbzeit-Führende ihren 111. Weltcup-Sieg verpasste, bleibt ihre Präsenz an der Spitze bemerkenswert.

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Die 35-Jährige startete in ihrem ersten Slalom der laufenden Saison. Zuvor hatte sie auf Starts in Levi und Gurgl verzichtet, um sich auf Trainings im Riesenslalom und Super-G zu konzentrieren. Mit lediglich 7 Slalom-Trainings in den Beinen gelang ihr der Sprung unter die Top 3, was ihre enorme Erfahrung und Anpassungsfähigkeit demonstriert.

Schwere Bedingungen und Schweizer Resultate

Der Start des Rennens in Killington war lange ungewiss, da Schnee- und Regenfälle in der Nacht die Pistenbedingungen verschlechtert hatten. Noch wenige Stunden vor Rennbeginn stand eine Absage im Raum, da der Zustand der Strecke als kritisch eingestuft wurde. Durch den Einsatz von Wasser und Salz konnte das Rennen schließlich mit einer Verspätung von einer halben Stunde auf einer holprigen Strecke durchgeführt werden.

Die weiteren Schweizer Fahrerinnen zeigten unterschiedliche Leistungen. Eliane Christen und Aline Höpli klassierten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, verpassten jedoch im zweiten Durchgang trotz günstiger Startnummer eine klare Steigerung der Platzierungen. Die Bedingungen forderten von allen Teilnehmerinnen maximale Konzentration und technisches Können.

Wendy Holdener kehrt enttäuscht aus Nordamerika ab, da sie sich zum zweiten Mal in Folge in einem Slalom nicht für den Final qualifizieren konnte. Die Schwyzerin schied im Mittelteil des ersten Durchgangs aus, nachdem sie als Zehnte in die Halbzeit gelaufen war. Auch Selina Egloff, Aline Danioth und Nicole Good verpassten die Qualifikation für die Entscheidung und rangierten außerhalb der vorderen Ränge.

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Weitere Wettbewerbe in Beaver Creek und Europa

Wegen der Absage der beiden Riesenslaloms in Mont-Tremblant pausieren die Fahrerinnen zwei Wochen, bevor die Serie in Beaver Creek fortgesetzt wird. Dort stehen zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm, was die technischen Fahrerinnen aussetzen lässt. Der Weltcup-Tross kehrt danach nach Europa zurück.

Die Technikerinnen sind erst am 20. Dezember im Riesenslalom in St. Moritz und am 22. Dezember im Slalom in Courchevel wieder im Einsatz. Diese Lücke bietet den Athletinnen die Möglichkeit zur Regeneration und Vorbereitung auf die entscheidenden Wettkämpfe im Dezember. Die weiteren Resultate der Saison werden die Entwicklung der Spitze weiter prägen.