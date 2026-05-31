Callboy Kevin: Für 500 Euro gibt es zwei Stunden 'Sweet Time'

Der 45-jährige Callboy Kevin arbeitet seit Anfang 2025 Vollzeit als Sexarbeiter in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Seine Kundinnen sind zwischen 22 und 87 Jahre alt, viele buchen ihn regelmässig. Zwei Stunden Begleitung und Sex kosten 500 Euro, ein ganzer Tag 2000 Euro.

Der Callboy Kevin, 45 Jahre alt, ist seit Anfang 2025 Vollzeit als Sexarbeit er tätig. Sein Terminkalender ist fast lückenlos gefüllt: Im April hatte er nur drei freie Tage.

Früher arbeitete er als Glühtechniker in Raffinerien und Kraftwerken, heute bietet er seine Dienste in der Schweiz, Deutschland und Österreich an. Ein Grossteil seiner Kundinnen sind Stammkundinnen, die ihn regelmässig buchen. Die Preise sind hoch: Zwei Stunden Begleitung und Sex, was Kevin 'Sweet Time' nennt, kosten 500 Euro, ein ganzer Tag 2000 Euro. Im grauen Mercedes-AMG fährt er von Termin zu Termin, oft auf der Autobahn zwischen den Ländern unterwegs.

Die vergangene Nacht verbrachte er mit einer Kundin in Freiburg im Breisgau, die kommende wird er mit einer anderen in einem Hotel im Kanton Bern verbringen. Viele seiner Kundinnen sind verheiratet und treffen ihn heimlich im Hotel, während die Ehemänner nichts von den Treffen wissen. Kevin selbst hat keine ethischen Bedenken: 'Das ist nicht meine Sache', sagt er. Die Frauen buchen ihn, weil sie in langjährigen Beziehungen keine erfüllende Sexualität mehr erleben.

Sie erzählen ihm, dass in ihren Partnerschaften Küsse und Kuscheleinheiten fehlen und der Sex monoton geworden ist. Kevin sieht seine Aufgabe darin, diesen Frauen Liebe und Wertschätzung zu schenken, die sie von ihren Partnern nicht mehr bekommen. Er lehne keine Kundin wegen ihres Alters ab, betont er. Seine jüngste Kundin ist 22 Jahre alt, die älteste 87.

Für ihn ist es wichtig, bei jeder Begegnung gute Arbeit zu leisten: 'Am Ende möchte ich der Frau etwas Gutes tun. Sie bezahlt viel Geld dafür.

' Zwar hat er privat einen bestimmten Frauentyp, aber beruflich lässt er sich auf alle ein. Auch zu Viagra greift er gelegentlich, obwohl er meist potent genug sei. Sein Einkommen möchte er nicht genau beziffern, aber es sei mehr als das eines Arztes. Die Bandbreite seiner Kundinnen ist gross: von Kassiererinnen, die monatlich sparen, bis zu Chirurginnen und Managerinnen mit hohem Gehalt.

Schweizerinnen seien teilweise grosszügiger und buchten schönere Hotels und Restaurants. In die Branche kam Kevin nach einer Trennung. Später gründete er mit einem Geschäftspartner Plattformen für selbstständige Callboys. Er fühlt sich in seiner Rolle wohl: 'Es fällt mir leicht, mich auf fremde Frauen einzulassen, und das nicht nur, wenn sie meinem Beuteschema entsprechen.

' Die Buchungen laufen oft über Telefonate oder WhatsApp, wobei manche Kundinnen ihre Wünsche vorab besprechen, andere den Abend auf sich zukommen lassen. Für Kevin ist der Job eine Berufung: Er möchte jeder Frau das Gefühl geben, geliebt und wertgeschätzt zu werden, auch wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist. Sein Terminkalender bleibt voll, und er ist zufrieden mit dem, was er tut: Allen Frauen eine Auszeit von ihrem Alltag zu bieten, in der sie sich begehrt fühlen können





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