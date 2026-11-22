Ante Budimir entscheidet das Spiel zwischen CA Osasuna und Malaga CF mit einem Kopfball zum 1:0. Osasuna dominiert die Chancen und profitiert von Abseitsentscheidungen.

Das Spiel zwischen CA Osasuna und Malaga CF wird durch einen Treffer von Ante Budimir geprägt, der mit einem Kopfball aus der Strafraummitte zum 1:0 für die Heimmannschaft trifft. Valentin Rosier assistiert dem kroatischen Stürmer mit einer präzisen Flanke. Die Partie beginnt mit dem Anstoß der ersten Halbzeit, bei dem die Heimmannschaft sofort offensive Impulse setzt.

CA Osasuna kontrolliert das Angriffsspiel

Die Heimmannschaft zeigt sich von ihrer besten Seite und generiert zahlreiche Torchancen. Diego Rico bereitet einige Angriffe vor, wobei sein Freistoß in der eigenen Hälfte zunächst abgeblockt wird. Aimar Oroz versucht daraufhin ein Fernschuss mit dem rechten Fuß, der jedoch von der Abwehr der Gäste abgewehrt wird. Die Pression von CA Osasuna bleibt konstant hoch, was zu einer Vielzahl von Versuchen führt.

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Valentin Rosier versucht ebenfalls einen Angriff, als er mit dem linken Fuß von rechts im Strafraum schießt, doch der Ball wird abermals blockiert. Die Vorbereitung kommt diesmal von Jon Moncayola. Auch Ante Budimir zeigt sich ungeduldig und versucht aus der Strafraummitte mit dem linken Fuß zu treffen, doch sein Schuss geht knapp links am Tor vorbei. Rubén García flankt zuvor nach einer Ecke, aber die Umsetzungsquote bleibt trotz der hohen Anzahl an Gelegenheiten gering.

Malaga CF hat Defensivprobleme

Malaga CF steht unter großem Druck und muss häufig verteidigen. Álex Pastor bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, was auf die offensive Ausrichtung der Heimmannschaft hinweist. Ein Foul von David Larrubia unterbricht kurzzeitig den Spielfluss. Adrián Niño erhält ebenfalls einen Freistoß in der eigenen Hälfte, doch die Defensive von CA Osasuna reagiert diszipliniert.

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Die Schiedsrichter prüfen die Spielsituationen genau. So wird Malaga CF für ein Abseits geahndet, als David Larrubia einen Pass nach vorne spielt. Die Unparteiischen sehen Adrián Niño in einer offensiven Position. Ante Budimir bekommt zudem auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen, was die Dominanz von CA Osasuna im Mittelfeld unterstreicht. Die Gäste finden nur schwer zu ihrem Spiel.

Effiziente Umsetzung bei CA Osasuna

Trotz der zahlreichen Chancen bleibt der Ball lange auf der Strecke. Moi Gómez versucht ein Fernschuss mit dem rechten Fuß, der abgeblockt wird. Die Vorbereitung kommt von Diego Rico. Kike Barja schießt ebenfalls von der Strafraummitte aus mit dem rechten Fuß, doch der Ball wird blockiert. Valentin Rosier flankt erneut, aber die Umsetzung gelingt nicht.

Ángel Recio versucht es per Kopf aus der Strafraummitte für Malaga CF, doch der Ball geht links vorbei. Pablo Martínez flankt nach einer Ecke, verursacht von José Salinas. Doch das Tor bleibt weiterhin verschlossen. Ein Foul von Valentin Rosier und ein Foul von Moi Gómez unterbrechen den Spielablauf. Rafa Rodríguez versucht ein Fernschuss mit dem rechten Fuß, der rechts hoch und weit vorbei geht. David Larrubia spielt den Ball, aber der Schuss von Rafa Rodríguez verfehlt das Ziel deutlich. Ein weiteres Foul von Kike Barja markiert die Intensität des Spiels. Bis zur Halbzeit bleibt es bei der 1:0-Führung von Ante Budimir, der die Heimmannschaft in Führung gebracht hat.