BWMs Georg von Wyss: Value-Aktien im Aufwind – Swatch am Scheideweg

In einem exklusiven Interview analysiert Georg von Wyss von BWM Value Investing die Chancen im Value-Investing, beleuchtet die Situation der Swatch Group und erklärt, wie man Value-Fallen vermeidet.

Georg von Wyss, Gründer und Portfoliomanager bei BWM Value Investing , analysiert in einem Gespräch die aktuelle Marktsituation und beleuchtet insbesondere die Chancen und Risiken im Value-Investing.

Er betont, dass das vergangene Jahr für Value-Aktien positiv verlaufen ist, da Bewertungen wieder an Bedeutung gewonnen haben. Sein Fonds konnte eine Rendite von rund 26 Prozent erzielen. Wyss weist darauf hin, dass eine geringe Umschichtung von Growth-Titeln in Value-Aktien bereits eine signifikante Verschiebung bewirken könnte. Aktuell machen die teuersten 20 Prozent der US-Aktien rund 65 Prozent der gesamten Börsenkapitalisierung aus, während die billigsten 20 Prozent nur etwa 2 Prozent ausmachen.

Eine moderate Verlagerung von Kapital in Value-Aktien könnte deren Anteil vervierfachen und somit deren Börsenwert erheblich steigern. Im Fokus der Analyse steht auch die Swatch Group. Wyss sieht hier Verbesserungspotenzial, insbesondere im Hinblick auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, der er als recht alt einschätzt. Er erwartet, dass mit dem Eintritt neuer Mitglieder wie Steven Wood und Christian Rickenbacher ein stärkerer Fokus auf Kostensenkungen und Strukturverbesserungen gelegt wird.

Die Swatch Group befinde sich in einer ähnlichen Situation wie in der Vergangenheit, als Nicolas Hayek Senior einen Sanierungsplan vorschlug. Die aktuellen Herausforderungen resultieren aus dem technologischen Wandel und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck. Trotzdem ist Wyss skeptisch, ob die Swatch Group die notwendigen Veränderungen schnell genug umsetzen wird, da der finanzielle Druck zunimmt und der Cashflow nicht ausreicht, um die Dividende zu finanzieren. Eine Kürzung oder Streichung der Dividende wäre für die Familie Hayek mit einem erheblichen Imageschaden verbunden.

Neben Swatch betrachtet Wyss auch andere Unternehmen wie Sodexo, das er als vielversprechend einschätzt, jedoch derzeit teurer bewertet ist. Er betont die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Value-Fallen und echten Value-Cases. Ein Unternehmen steigert seinen inneren Wert über die Zeit, während Value-Fallen dies nicht schaffen, entweder aufgrund eines nicht funktionierenden Geschäftsmodells oder einer zu aggressiven Finanzierungsstruktur. Wyss unterstreicht die Notwendigkeit, Unternehmen zu identifizieren, die langfristig Wert schaffen und nicht nur kurzfristig günstig erscheinen.

Er sieht in der aktuellen Marktsituation Chancen für Value-Investoren, die bereit sind, geduldig zu sein und auf eine Normalisierung der Bewertungen zu warten. Die bevorstehende Verwaltungsratswahl bei Swatch im Mai und die Reaktion des Unternehmens auf den Vorstoss von Steven Wood werden als wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung betrachtet





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