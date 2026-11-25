Nach der Pause gleicht Borussia Dortmund bei Arsenal zum 1:1 aus. Die Handspiel-Szene vor dem Treffer von Viktor Gyökeres sorgt für Kritik an der Schiedsrichterleistung.

Borussia Dortmund gleicht auswärts beim FC Arsenal nach der Pause zum 1:1 aus. Der Treffer zum Ausgleich geht auf das Konto von Viktor Gyökeres, dem Torschützen der Gastgeber. Unmittelbar vor dem Tor forderten die Dortmunder Spieler lautstark einen Strafstoss, und diese Forderung stösst bei Schiedsrichter-Experten auf erhebliche Zustimmung.

Nach Einschätzung mehrerer Fachleute war die Szene ein klares Handspiel. Die Dortmunder Mannschaft hatte den Schiedsrichter bereits vor dem Gegentor auf die Situation aufmerksam gemacht, doch die Entscheidung fiel gegen Borussia Dortmund aus.

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Handspiel-Szene vor dem Ausgleich von Gyökeres

Die entscheidende Situation entstand nach einem Eckball der Londoner, als der Ball Viktor Gyökeres an den Arm sprang. Wenige Augenblicke vorher berührte der Dortmunder Gegenspieler Fábio Silva den Angreifer von Arsenal allenfalls mit den Haaren. Genau dieser Kontakt wurde von der Borussia als Grund für einen Strafstoss angeführt.

Die Dortmunder Spieler reklamierten nach dem Ballkontakt am Arm von Gyökeres lautstark, doch der Treffer zum 1:1 wurde nicht zurückgenommen. Aus Sicht der Gäste ist der Vorgang damit ein klarer Nachteil, der sich direkt auf das Ergebnis auswirkte.

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Die Handspielregel gilt seit Jahren als eine der umstrittensten Vorschriften im Fussball. Gerade bei Ecken, wenn der Ball unerwartet an einen Arm prallt, fällt die Beurteilung oft schwer, weil Absicht, Körperhaltung und Abstand zum Ball in Sekundenbruchteilen bewertet werden müssen.

Positionen von Keith Hackett und Patrick Ittrich

Der frühere englische Schiedsrichter Keith Hackett kommentierte den Vorgang gegenüber der Zeitung Football Insider deutlich. Nach seiner Ansicht hätte der Videoschiedsrichter eingreifen und den Unparteiischen zum Monitor am Spielfeldrand schicken müssen. Dass dies unterblieb, bezeichnete Hackett als klaren Fehler.

Hackett begründete seine Bewertung damit, dass Viktor Gyökeres seinen Arm in Richtung des Balls bewegt habe. Daraus folgerte der frühere Referee, dass es sich um einen Elfmeter handeln müsse.

Auch der deutsche Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich äusserte sich beim Streamingdienst Prime Video und sprach von einem klaren Handspiel. Der 55-Jährige räumte jedoch ein, dass er die Entscheidungsfindung der Regel nur schwer nachvollziehen könne. Ittrich sagte sinngemäss, er wisse selbst nicht mehr genau, was als Hand gelte und was nicht.

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Was das 1:1 für Borussia Dortmund bedeutet

Für Borussia Dortmund bleibt das Ergebnis trotz der strittigen Szene ein Erfolg. Das 1:1 beim FC Arsenal ist ein Punktgewinn auf einem schwierigen Auswärtsfeld, und genau darauf verweist Patrick Ittrich, wenn er sagt, dass sich der Verein nicht über den Ausgleich ärgern müsse.

Die Diskussion um den Handelfmeter dürfte dennoch weitergehen, weil sie die Frage nach der Rolle des Videoschiedsrichters berührt. Keith Hackett hat mit seiner Kritik an der fehlenden Überprüfung deutlich gemacht, dass sich die Fachwelt in diesem Punkt nicht einig ist, ob die Szene hätte geprüft werden müssen.