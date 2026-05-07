BVB ändern Meinung und unterstützen umstrittenes Verkehrsprojekt in Birsfelden

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) haben ihre Haltung zum 78-Millionen-Projekt der neuen Ortsdurchfahrt in Birsfelden geändert. Nach anfänglicher Skepsis unterstützen sie nun die Pläne der Gemeinde, die auf intelligente Ampeln und eine Priorisierung des Tramverkehrs setzen. Das Projekt soll den Stau in der Region lindern und den Verkehr flüssiger gestalten.

In einem LinkedIn-Post ändern die Basler Verkehrs-Betriebe ( BVB ) plötzlich ihre Meinung. Bislang gingen die BVB davon aus, dass die neue Ortsdurchfahrt in Birsfelden den Tram verkehr ausbremsen würde.

Jetzt unterstützen die BVB die Pläne der Gemeinde trotzdem. Gegen den Landratsentscheid für das 78-Millionen-Vorhaben hat eine Interessengruppe erfolgreich das Referendum ergriffen. Sie hat so den Urnenentscheid erzwungen. Die Abstimmung ist für die ganze Region von Relevanz, da die Ortsdurchfahrt ein Nadelöhr im Pendlerverkehr ist.

Die Gemeinde leidet seit Jahren unter massivem Stau als Folge des Ausweichverkehrs von der Autobahn A2 und hat daher nun den Ausweichverkehr in Quartierstrassen mit der umstrittenen automatischen Durchfahrtskontrolle unterbunden. Das 78-Millionen-Vorhaben soll die Lebensader von Birsfelden nicht nur aufwerten, sondern auch den Verkehr dank intelligenter Ampeln effizienter lenken. Um all diesen Ansprüchen gerecht zu werden, braucht es Platz. Dieser wird unter anderem geschaffen, indem sich Trams und Autos im Zentrumsabschnitt neu ein Trassee teilen.

Aktuell fährt das Tram durch ganz Birsfelden auf einem eigenen Trassee. Im Abschnitt zwischen dem Zentrum und der Endhaltestelle Hard behält das Tram nur stadteinwärts sein Eigentrassee. Daran hatten die Basler Verkehrs-Betriebe bisher keine Freude. Unsere Fachleute gehen davon aus, dass es zu Verzögerungen kommen wird und die Fahrtzeit verlängert werden muss, teilte deren Medienstelle noch am 21.

April auf Anfrage mit. Die Befürworter der neuen Ortsdurchfahrt betonten an einer Medienkonferenz Mitte April dann, dass das Tram dadurch nicht langsamer werden solle. Im Gegenteil. Es solle künftig als Pulkführer, also als Leitfahrzeug, dienen.

Intelligente Ampeln werden den Verkehr so steuern, dass er flüssig durch das Zentrum rollt, wie auf Simulationen zu sehen ist, die der Kanton erstellt hat. Ein Teil des Rückstaus soll sich künftig auf der Birseckstrasse statt im Ortskern bilden. Dadurch gelangt der Verkehr dosiert ins Zentrum, und es bleibt dort weitgehend staufrei. Hier wird das Tram vor dem Autoverkehr bei der Einfahrt ins Zentrum priorisiert, was zumindest eine flüssige Durchfahrt der Tramlinie 3 gewährleisten soll.

Diese Argumentation haben inzwischen auch die BVB übernommen. Auf einem LinkedIn-Post hält das Unternehmen am Dienstag fest: Die BVB stehen dem Vorhaben in Birsfelden positiv gegenüber und unterstützen dieses. Insbesondere begrüssen wir die Massnahmen, welche das Tram weiterhin priorisieren. Indem das Tram bei der Einfahrt ins Zentrum Vortritt erhalte und der übrige Verkehr hinter dem Tram fahre, könne Birsfelden weiterhin flüssig und zuverlässig durchquert werden.

Von Verzögerungen ist keine Rede mehr. Woher kommt der Stimmungswandel? Während der Erarbeitung des Projekts haben wir verschiedene aus unserer Sicht verbesserungswürdige Punkte eingebracht, erklärt BVB-Sprecherin Selina Meyer. Diese Punkte seien in der Endfassung des Projekts, über welches nun abgestimmt werde, aufgenommen worden.

Aus diesem Grund erachten wir es als sinnvoll, die Stimmbevölkerung aus Sicht der BVB wie auf Social Media geschrieben über die Vorteile des Projekts zu informieren. Hier wird das Tram vor dem Autoverkehr bei der Einfahrt ins Zentrum priorisiert, was zumindest eine flüssige Durchfahrt der Tramlinie 3 gewährleisten soll





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