Büssi in der Zwickmühle: Zwischen Rücksichtnahme und bissiger Satire

Stefan Büssi steht vor einer Herausforderung: Wie kann er in seiner Late-Night-Show humoristisch brillieren, ohne Freunde zu verletzen? Der Ausfall von «Zivadiliring» zwingt ihn zur Improvisation. Mit Gästen wie Thomas Aeschi und der Wahl des gestrandeten Wals Timmy als Zielscheibe navigiert er durch die Gratwanderung zwischen Satire und diplomatischer Zurückhaltung.

Eigentlich hatte sich Stefan Büsser , kurz Büssi, dieses Osterwochenende anders vorgestellt. Ohne eigene Bühnenperformance. Ursprünglich sollte die Late-Night -Bühne den Podcasterinnen von «Zivadiliring» gehören. Doch die Umstände spielten anders: Die drei Frauen hatten sich kürzlich zerstritten, was das Aus für gemeinsame Auftritte bedeutete – und somit auch das Ende der lang angekündigten Late-Night -Sendung im SRF. Büssi selbst musste also kurzfristig einspringen.

Wie würde er aus dieser unerwarteten Situation humoristisch Kapital schlagen? Mit Zurückhaltung, wie er selbst verriet. Büssi erklärte, er empfinde die Situation der drei Frauen und ihrer Fans als sehr belastend und sehe darin kein Potenzial für Pointen. Zudem sei er mit allen dreien freundschaftlich verbunden und wolle sich deshalb bewusst zurückhalten. Hier offenbaren sich zwei der größten Herausforderungen für den Late-Night-Talker: Er hat zu viele Freunde und scheut sich, jemanden zu verletzen. Harald Schmidt brachte es in einem Interview mit einer Zeitung auf den Punkt: «Es gibt Satiriker, die Satire machen wollen, ohne zu verletzen. Das ist, als würde ein Fussballspieler sagen: ‹Ich will keine Tore schiessen›. Da fragt man sich natürlich, warum er überhaupt spielt. Aber in der eher kleinen Schweiz kennen sich viele Prominente – da nimmt man eher Rücksicht. Um niemanden zu beleidigen, den man bald wieder treffen könnte.»\Ein gefundenes Fressen ist da der gestrandete Wal Timmy, der sich zumindest nicht beschwert, wenn Witze auf seine Kosten gemacht werden – und mit dem Büssi keine freundschaftliche Verbindung pflegt. Genüsslich machte sich der Comedian über ein Social-Media-Video einer sogenannten Tierkommunikatorin lustig, die diagnostizierte: «Dem Wal geht’s gar nicht gut, es war nicht geplant, dass er strandet.» Büssi in Bestform: «Wie viel abgelaufener Fisch muss man essen, um so einen Scheiss rauszulassen?» Anschliessend folgte die Einblendung eines weiteren Videos, in dem ein Mann die leidenden Klänge des Wals aufnimmt, quasi das Todeslied von Timmy. Büssi nüchtern: «Das ist dann der Walgesang, den ihr zum Einschlafen hört und sagt: Das ist doch so beruhigend.» Eine gute Pointe, die niemanden vor den Kopf stösst. Das Rezept des Abends: allgemein genug, um niemanden direkt zu verletzen, aber pointiert genug, um die Zuschauer zu amüsieren.\Und so ging es weiter mit weiteren Themen: In Zürich verschwand über Nacht eine Autospur (die einem Veloweg weichen musste), gefolgt von der Feststellung: «So eine Spur verschwindet halt mal in Zürich. Die weissen in der Nase.» Nach der bemannten Mondmission Artemis 2 der NASA und Italiens Niederlage gegen Bosnien im Fussball, folgte der Kommentar: «Wenn es nicht so teuer wäre, würde Italien auch seine Fussballer auf den Mond schiessen.» Drei Mal in Folge die WM zu verpassen sei zwar hart, aber «die italienischen Männer bleiben halt immer länger zu Hause.» Eine Schlagzeile aus dem «Blick» mit einem Zitat von Bischof Joseph Maria Bonnemain («Gott ist bei den Prostituierten und den Drogendealern») kommentierte Büssi mit: «Bei so vielen Tagen Arbeit ist das auch verdient.» Ein weiterer Volltreffer, der kaum jemanden verletzen dürfte. Auch die erste Toilette in einer bemannten Mondmission wurde humoristisch verarbeitet. Im Sinne von Neil Armstrong kommentierte Büssi: «Ein kleiner Shit für mich, ein grosser für die Menschheit.» Als Gast dann Thomas Aeschi, der sofort mit einem Kommentar zu seinem kürzlichen Auftritt mit Pflaster auf der Stirn begrüsst wurde. Büssi wollte wissen, was zu dieser «Pflästerlipolitik» geführt hatte. War es gar eine Auseinandersetzung im Bundeshaus? Thomas Aeschi erzählte die wahre Geschichte, dass er in eine Flügeltür gelaufen war. Büssi: «Das steht für eure Politik: Mit dem Kopf durch die Wand oder eben in die Tür.» Ausserdem wurden die Zukunft der SVP und der SRG thematisiert. Eine neue Initiative? Aeschi: «Wir haben es mit No Billag versucht und mit der Halbierungsinitiative. Das Thema lassen wir nun für ‹es Ziitli› in Ruhe.» Knallhart wurde es, als die «10-Millionen-Schweiz» zum Gesprächsthema wurde. Büssi konterte: «Du bist mit deiner Frau und eurer Tochter zusammengezogen. Suchst du privat den Dichtestress?» Und dann der K.o.-Schlag: «Du hast die Einwohnerzahl in deinem Haushalt verdreifacht. Wenn die Initiative durchkommt, wen würdest du zuerst ausschaffen?»\Hier traute sich Büssi, in die Offensive zu gehen. Böse Zungen würden behaupten, weil er die SVP ins Visier nehmen konnte. Tatsächlich wusste er, dass Thomas Aeschi solche Seitenhiebe mit Humor nehmen würde. Und die Gefahr, eine Freundschaft zu gefährden, bestand hier nicht





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Stefan Büsser Late-Night Satire Thomas Aeschi Schweiz

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