Stefan Büsser steht unfreiwillig auf der Bühne und jongliert mit Freundschaften, Politik und dem Weltgeschehen. Zwischen verpassten Auftritten, dem gestrandeten Wal Timmy und einem Interview mit Thomas Aeschi zeigt Büssi seine Stärken als Late-Night-Talker.

Eigentlich hatte sich Büssi dieses Osterwochenende anders vorgestellt. Ohne Auftritt, die Late-Night-Bühne sollte den Podcasterinnen von «Zivadiliring» gehören. Doch die drei Frauen zerstritten sich kürzlich, gemeinsame Auftritte fielen aus. Damit platzte auch die geplante Late-Night-Sendung im SRF. Büssi musste also selbst ran, unfreiwillig. Wie aber sollte er die unvorhergesehene Situation humoristisch nutzen? Die Antwort ist ernüchternd: Gar nicht, wie er selbst zugibt.

Er empfindet die Situation für die drei Frauen und ihre Fans als belastend, sieht kein Potenzial für Pointen. Zudem ist er mit allen dreien befreundet und hält sich deshalb bewusst zurück. Hier zeigen sich zwei Probleme des Late-Night-Talkers Stefan Büsser: Er hat zu viele Freunde und will niemanden verletzen. Er nimmt Rücksicht, um niemanden zu beleidigen, den er bald wieder treffen könnte. Ein Blick auf die Welt der Satire zeigt, wie schwierig das sein kann. Harald Schmidt, in einem Interview, beschrieb die Problematik: «Es gibt Satiriker, die Satire machen wollen, ohne zu verletzen. Das ist, als würde ein Fussballspieler sagen: ‹Ich will keine Tore schiessen›. Da fragt man sich natürlich, warum er überhaupt spielt.»\Ein gefundenes Fressen für Büssi ist da schon eher der gestrandete Wal Timmy, der sich nicht wehrt, wenn Witze auf seine Kosten gemacht werden. Auch freundschaftliche Bindungen bestehen hier nicht. Büssi macht sich genüsslich über ein Social-Media-Video einer Tierkommunikatorin lustig, die diagnostizierte, dass es dem Wal nicht gut gehe und das Stranden nicht geplant war. Büssis bittere Antwort: «Wie viel abgelaufener Fisch muss man essen, um so einen Scheiss rauszulassen?» Ein weiteres Video zeigt den Walgesang, von Büssi nüchtern kommentiert: «Das ist dann der Walgesang, den ihr zum Einschlafen hört und sagt: Das ist doch so beruhigend.» Gute Pointe, die niemanden verletzt. Seine Themenauswahl ist breit gefächert und die Pointe oft subtil. So wird beispielsweise die verschwundene Autospur in Zürich aufs Korn genommen, oder die Niederlage Italiens gegen Bosnien im Fussball, mit dem Kommentar, dass die italienischen Männer halt immer länger zu Hause bleiben. Auch eine Schlagzeile von Bischof Joseph Maria Bonnemain, «Gott ist bei den Prostituierten und den Drogendealern», wird mit dem Hinweis kommentiert, dass dies nach so vielen Tagen Arbeit auch verdient sei. Knallhart, aber auch hier wird sich der Betroffene kaum beschweren. Bemerkenswert ist auch die Thematisierung der ersten Toilette in einer bemannten Mondmission, mit einem augenzwinkernden Verweis auf Neil Armstrong: «Ein kleiner Shit für mich, ein grosser für die Menschheit.»\Der Höhepunkt des Abends ist das Gespräch mit Thomas Aeschi. Büssi läuft zur Hochform auf, als er die Pflaster auf Aeschi's Stirn thematisiert. Die Frage nach einer Schlägerei im Bundeshaus und die wahre Geschichte, die in einer Flügeltür endete, sind nur der Auftakt. Büssi nutzt die Gelegenheit, um die Zukunft der SVP und der SRG zu beleuchten, inklusive der gescheiterten Initiativen wie No Billag und die Halbierungsinitiative. Besonders pikant wird es, als die «10-Millionen-Schweiz» zum Thema wird. Büssi landet einen linken Haken, indem er Aeschi nach dem Dichtestress im privaten Umfeld fragt und ihn mit einer provokanten Frage nach der Reihenfolge einer möglichen Ausschaffung konfrontiert. Hier zeigt Büssi Mut, weil er weiß, dass Aeschi solche Attacken mit Humor nehmen wird und die Gefahr, eine Freundschaft zu gefährden, nicht besteht. Die politische Satire wird in diesem Moment zum Zündstoff und die Lacher sind garantiert. Seine Fähigkeit, aktuelle Themen aufzugreifen, zu kommentieren und mit pointierten Fragen zu versehen, macht Büssi zu einem der interessantesten Satiriker der Schweiz





AargauerZeitung / 🏆 45. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stefan Büsser Late-Night-Show Satire Thomas Aeschi Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ausschreitungen überschatten Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSCDas Zweitliga-Duell zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC wurde von schweren Fan-Ausschreitungen überschattet. Trotz eines 1:0-Siegs für Hertha rückten die sportlichen Aspekte in den Hintergrund, als Pyrotechnik, Platzstürme und Unterbrechungen das Spielgeschehen dominierten.

Read more »

Ausschreitungen überschatten Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSCDas Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC wurde von schweren Ausschreitungen überschattet, die den 1:0-Sieg der Berliner zur Nebensache machten. Pyrotechnik, Platzstürme und Unterbrechungen prägten das Spielgeschehen.

Read more »

Schweiz im Wandel: Zwischen Klimapolitik, KI und FamilienwurzelnEin Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Schweiz und Europa: Klimapolitische Entscheidungen, Fortschritte in der KI-Forschung, kulturelle Veranstaltungen und persönliche Geschichten von Auswanderern, die ihre Wurzeln suchen.

Read more »

Spektakuläres 3:3 zwischen FC Basel und YB: Shaqiri glänzt, aber beide Teams hadernDas packende Unentschieden zwischen dem FC Basel und YB endet mit gemischten Gefühlen. Xherdan Shaqiri liefert eine Gala-Vorstellung, doch trotz des intensiven Spiels und der drei Tore pro Team sind beide Mannschaften unzufrieden, da sie auf den Sieg hofften. YB wollte den Anschluss an die europäischen Plätze wahren, während Basel die erste Halbzeit dominierte, dann aber nachliess.

Read more »

Ausschreitungen überschatten Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC: Platzsturm und Pyrotechnik-EklatDas Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC wurde von schweren Ausschreitungen überschattet. Ein Platzsturm, Pyrotechnik und Spielunterbrechungen sorgten für einen Eklat, der das Ergebnis in den Hintergrund treten ließ.

Read more »

Büssi in der Zwickmühle: Zwischen Rücksichtnahme und bissiger SatireStefan Büssi steht vor einer Herausforderung: Wie kann er in seiner Late-Night-Show humoristisch brillieren, ohne Freunde zu verletzen? Der Ausfall von «Zivadiliring» zwingt ihn zur Improvisation. Mit Gästen wie Thomas Aeschi und der Wahl des gestrandeten Wals Timmy als Zielscheibe navigiert er durch die Gratwanderung zwischen Satire und diplomatischer Zurückhaltung.

Read more »