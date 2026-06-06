Rapper Bushido berichtet von einem Schreckmoment, als er nach dem Sex mit seiner Frau heftige Kopfschmerzen hatte. Ein Arzt veranlasste eine MRT-Untersuchung, bei der weder Metastasen noch ein Hirnschlag festgestellt wurden.

Rapper Bushido berichtet von heftigen Kopfschmerzen nach dem Sex mit seiner Ehefrau Anna-Maria. Ein Arzt veranlasste eine MRT-Untersuchung, bei der weder Metastasen noch ein Hirnschlag festgestellt wurden.

Der Rapper hat beide Elternteile an Krebserkrankungen verloren und ist deshalb besonders besorgt, wenn er von Krankheiten hört. In seinem Podcast berichtet Bushido von einem Schreckmoment, als er nach dem Sex mit seiner Frau heftige Kopfschmerzen hatte. Er lag nackt auf dem Boden im Badezimmer und fühlte sich sehr unwohl. Auch seine Frau war alarmiert und dachte, dass er einen Hirnschlag bekommen könnte.

Da Bushido zuletzt einen gutartigen Tumor am Ohr hatte, lagen die schlimmsten Befürchtungen nahe. Deshalb suchte er einen Arzt auf und ließ sich eine MRT-Untersuchung anfertigen. Das Ergebnis war erfreulich: weder Metastasen noch ein Hirnschlag konnten festgestellt werden. Trotzdem hinterließ der Schreck Spuren und Bushido brauchte einige Tage, um sich wieder zu erholen.

Seine Frau Anna-Maria erklärte, dass sie sich sofort Sorgen machte und schnell ärztlichen Rat suchte. Sie versuchte, ruhig zu bleiben und nicht das Schlimmste anzunehmen. Der Rapper hat beide Elternteile an Krebserkrankungen verloren und ist deshalb besonders besorgt, wenn er von Krankheiten hört. Der Verlust seiner Eltern prägt ihn bis heute und er ist sehr traumatisiert, wenn er von Krankheiten hört





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