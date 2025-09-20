Bürokratischer Albtraum: Wie ein Visumantrag für einen Tauchlehrer zur Odyssee wurde

Kantonsrat Roger Wiederkehr berichtet von den bürokratischen Hürden, die bei der Beantragung eines Visums für einen Ferienaufenthalt entstanden sind. Der Antrag, der für einen Tauchlehrer aus den Malediven gestellt wurde, entwickelte sich zu einem aufwendigen Verfahren mit zahlreichen Rückfragen, Anforderungen und Verzögerungen, das letztendlich zum Scheitern der Reise führte. Wiederkehr kritisiert die Ineffizienz und die unausgewogene Prioritätensetzung der Behörden, insbesondere im Vergleich zur Handhabung von Asylanträgen, und fordert eine Verbesserung der Verfahren und mehr Augenmaß bei der Bearbeitung legitimer Besuchsanliegen.

Kantonsrat Roger Wiederkehr berichtet in einer persönlichen Anekdote, wie aus einem wohlmeinenden Angebot eine bürokratische Odyssee wurde. Es lebe die Bürokratie ! Im April genossen wir als Familie einen Tauchurlaub auf den Malediven. Unser Tauchlehrer (24 Jahre alt) und wir vereinbarten, dass er für drei Wochen in die Schweiz kommen und unser Gast sein sollte. Daraufhin organisierte er alle notwendigen Unterlagen für ein Schengenvisum: Hinflug am 2. September 2025, Rückflug am 22.

September 2025, Reisekrankenversicherung und eine Arbeitsbestätigung für die Zeit nach seinen Ferien. Ergänzt durch unser Einladungsschreiben, stellte er den Antrag bei der Schweizer Botschaft in Colombo. Zehn Tage später, am 24. Juli, wurde der Visumsantrag mit der Begründung abgelehnt, dass der Verdacht bestehe, er werde nicht zurückkehren, und dass er über keine ausreichenden finanziellen Mittel verfüge. Mit einer Vollmacht unseres Tauchlehrers legten wir daraufhin in Bern Einspruch ein. In einem Remonstrationsschreiben legten wir dar, warum die Ablehnung unbegründet sei, und reichten alle Unterlagen erneut ein. Zwei Tage später, am 30. Juli, erhielten wir die Bestätigung, dass das Gesuch frist- und formgerecht eingegangen sei, verbunden mit einer Rechnung über 200 Franken, die wir umgehend bezahlten, um das Verfahren zügig voranzutreiben. Knapp einen Monat später erreichte uns ein Schreiben vom Amt für Migration des Kantons Zug, das einen umfangreichen Fragebogen enthielt: Welche Beziehung haben wir zu unserem Gast? Warum möchte er die Schweiz besuchen? Und können wir garantieren, dass er nach seinem Urlaub wieder ausreisen wird? Zusätzlich wurde eine Verpflichtungserklärung über 30.000 Franken erforderlich. Am 1. September sandten wir alle Unterlagen nach Zug. Doch damit nicht genug: Am 5. September erhielten wir von der Gemeinde Risch die Aufforderung, nahezu dieselben Dokumente erneut in Rotkreuz einzureichen, obwohl diese bereits in Zug vorlagen. Gefordert wurden zudem ein Kontoauszug mit einem Mindestguthaben von 30.000 Franken, zwei bis drei aktuelle Lohnabrechnungen sowie ein Betreibungsregisterauszug. Alle Unterlagen brachten wir am 8. September persönlich zur Verwaltung in Risch. Dort wurde uns freundlich erklärt, dass diese wiederum nach Zug weitergeleitet würden, von wo sie schliesslich nach Bern gelangen würden. Zwei Tage später, wenig überraschend, erreichte uns eine weitere Rechnung vom Amt in Zug über 43 Franken. Wir warteten gespannt auf die Antwort aus Bern, und siehe da, am 17. September erreichte uns bereits das nächste Schreiben mit Rückfragen. Es sei immer noch nicht abschliessend geklärt, in welchem Verhältnis wir zu unserem Gast stehen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es sich bei unserem Gast um den Lebenspartner meiner Ehefrau handle. Schnell wurde klar: Der ursprünglich gebuchte Flug war längst verfallen, sodass die geplante Reise in die Schweiz nicht stattfinden konnte. Damit unser Gast eventuell zu einem späteren Zeitpunkt eine reale Chance erhält, die Schweiz zu besuchen, lassen wir den Visumsantrag weiterlaufen. Es ist bedauerlich, wie viel Bürokratie in diesem Fall zu einem Hindernis geworden ist, wo es doch nur um einen dreiwöchigen Ferienaufenthalt ging. Das Vorgehen der Behörden, von Zug über Bern bis nach Colombo, stimmt mich nachdenklich. Bei zukünftigen Diskussionen über zusätzliche Ressourcen im Migrationsamt werde ich mich schwertun, guten Willen zu zeigen, solange die Effizienz nicht spürbar verbessert wird. Es entsteht der Eindruck, dass die Prioritäten im System unausgewogen sind. Während Feriengäste und ihre Gastgeber mit strengen Hürden konfrontiert werden, gelingt es im Asylbereich trotz aller Herausforderungen oft, flexiblere und grosszügigere Lösungen zu finden. Es wäre wünschenswert, wenn auch legitime Besuchsanliegen mit mehr Augenmaß und Gastfreundschaft behandelt würden





