Bürokratiestreit um Hühnerstall in Zeiningen beigelegt

Stallbesitzer Werner Meier und Gemeindepräsident Andreas Geiss präsentieren gemeinsam eine Lösung im Bürokratiestreit um einen nicht bewilligten Hühnerstall in Zeiningen.

In Zeiningen wurde ein jahrelanger Bürokratiestreit um einen nicht bewilligten Hühnerstall beigelegt. Stallbesitzer Werner Meier und Gemeindepräsident Andreas Geiss präsentierten gemeinsam eine Lösung. Der Streit begann, als Meier mehrere Deutsche Zwerghühner auf seinem Grundstück hielt, ohne die Zustimmung der Gemeinde einzuholen.

Die Gemeinde verlangte das nachträgliche Einreichen eines Baugesuchs, das Meier widerwillig einreichte. Er kritisierte den hohen bürokratischen Aufwand für die Genehmigung von Kleinstbauten. Gemeinsam wollen sie den Erlös eines symbolischen Fahnenverkaufs lokalen Vereinen spenden. In Zeiningen konnte der Bürokratiestreit um einen Hühnerstall nach bester Dorfmanier beigelegt werden.

Stallbesitzer Werner Meier und Gemeindepräsident Andreas Geiss verkündeten gemeinsam, dass eine harmonische und gemeinnützige Lösung gefunden werden konnte. Die Angelegenheit schien geregelt, aber das Bürokratiemonster schlug erneut zu. Vor einigen Wochen wurde dem Zeininger eine Busse von nochmals 500 Franken auferlegt. Weil er die Strafzahlung nicht einsah und der Forderung nicht sofort nachkam, drohte ihm die Gemeinde gar mit Betreibung und Anklage.

Meier, Geschäftsinhaber der in Zeiningen ansässigen Alfauna AG, suchte daraufhin die Öffentlichkeit. Trotz des Bürokratiewahnsinns blieb Meier humorvoll. Zur Teilfinanzierung der Busse bot er eine Fahne der Gemeinde zum Verkauf an. Von dieser Aktion erfuhr auch der Zeininger Gemeindepräsident Andreas Geiss.

Kurzentschlossen kaufte er Herrn Meier das gute Stück ab - nicht als Gemeindevorsteher, sondern als Privatperson. Geiss und Meier schreiben in einer E-Mail an diese Zeitung, sie wissen beide, dass die Bürokratie an einigen Stellen bei Antragstellern sehr extrem wirkt. Angepasste Baugesuche für Kleinbauten wie Hühnerställe oder Kinderspielplätze seien aber teuer und nicht praktikabel oder gar rechtssicher. Ihren Schulterschluss verkündeten die beiden Herren inklusive Foto und satirischem Gedicht in den sozialen Medien.

Sie kommen auch dem altruistischen Wunsch Meiers nach: Der Erlös des Fahnenverkaufs soll vollumfänglich lokalen Vereinen zugutekommen. Gemeindepräsident Geiss ist froh, dass der seit Jahren andauernde Bürokratiestreit nun auf eine bilaterale Weise beigelegt werden konnte. Im Facebook-Post schreibt er: So macht Dorfleben Spass





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