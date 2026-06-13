Bürgerhaus an der Schattengasse 41: Ein Blick in die Stadtgeschichte

In Klingnau gibt es ein stattliches Bürgerhaus an der Schattengasse 41, das fast 800 Jahre Stadtgeschichte verbirgt. Eine Untersuchung des Kantons hat bisher unbekannte Erkenntnisse zutage gefördert.

In Klingnau gibt es ein stattliches Bürgerhaus an der Schattengasse 41 , das fast 800 Jahre Stadtgeschichte verbirgt. Eine Untersuchung des Kanton s hat bisher unbekannte Erkenntnisse zutage gefördert.

Im Gebäude ist sichtbar, wie sich das Klingnauer Städli entwickelt hat. Das Bürgerhaus ist so alt wie die Stadt selbst und seine Mauern, Balken und Brandspuren erzählen von der Geschichte des Klingnauer Gebäudes und geben Aufschluss über die Entwicklung der Stadtgeschichte seit ihrer Gründung im Jahr 1239. Die Bauuntersuchung an der Schattengasse 41 hat einen sehr tiefen Einblick in die Stadtgeschichte und in die Hausgeschichte gegeben, sagt Cecilie Gut von der Kantonsarchäologie.

Es gibt erst zwei, drei Gebäude in Klingnau, die in dieser Tiefe und Erhaltung untersucht werden konnten und deren Substanz auch weiterhin erhalten bleibt. Noch heute ist die Stadtmauer im Unter- und Erdgeschoss des Gebäudes erkennbar: Das Haus ist im Süden an die rund elf Meter hohe Mauer aus der Stadtgründungszeit im 13. Jahrhundert angebaut.

Gleichzeitig mit der Stadtmauer entstand ein erster eingeschossiger Steinbau, der womöglich über einen hölzernen Auf- und Vorbau verfügte, schreibt die Kantonsarchäologie in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag. Im 14. Jahrhundert wurde das Steingebäude mehrfach verändert, zum ersten Mal um 1305. Ihren Abschluss fanden die Bauarbeiten gemäss Kantonsarchäologie nach 1367, als die noch heute vorhandenen Deckenbalken eingebaut wurden.

Diese zahlreichen Umbauten verdeutlichen, dass Klingnau damals ständig im Wandel war. Die vielen Umbauten im 14. Jh. sind interessant und zeigen, wie die Stadt entstanden ist und dass die Bauwirtschaft auch damals schon dynamisch war, sagt Cecilie Gut.

Zudem fanden die Kantonsarchäologen Hinweise auf frühere Brände, die in den schriftlichen Quellen gar nicht erwähnt sind. Dies an Mauern, die im 13. oder frühen 14. Jahrhundert entstanden sind und das Haus zu den Nachbargebäuden abgrenzen. Es muss sich um Haus- oder Stadtbrände handeln, die keinen Eingang in die Archivalien gefunden haben, heisst es im Beitrag.

Nach 1367 blieb die Grundstruktur des Hauses über 650 Jahre erhalten: drei Geschosse, Keller, Wohnräume in den Obergeschossen. Später wurde zwar der Dachstuhl erneuert, die Stube vergrössert, die Fenster ersetzt und der Balkenkeller mit Holzbalken getragen durch einen steinernen Gewölbekeller ersetzt. Doch die mittelalterliche Struktur blieb weitgehend erhalten. Vom Stadtbrand 1586, als sich das Feuer gnadenlos durch Klingnau fraß, war das Bürgerhaus an der Schattengasse 41 vergleichsweise wenig betroffen.

Im Mauerwerk im zweiten Obergeschoss lässt sich gut nachvollziehen, dass lediglich der Dachstuhl abbrannte. Dies im Gegensatz zum Rest des Städtli: Der verheerendste Grossbrand in der 787-jährigen Geschichte zerstörte die Oberstadt mit der Schatten- und der Sonnengasse; nur der Turm der Burg, Schiff und Chor der Pfarrkirche in der Mitte des Städtli sowie das Wohnhaus an der heutigen Schattengasse 47 blieben praktisch unbeschadet. Ihre Spuren haben auch zwei Schmiede hinterlassen: Spätestens seit dem frühen 19.

Jahrhundert bewohnten und wirkten sie in dem Gebäude. Ihr Handwerk übten sie wohl im Erdgeschoss aus, was noch heute an den Wänden sichtbar ist. Vor der Untersuchung durch die Kantonsarchäologie haben die Besitzer, Gisela und alt Stadtammann Reinhard Scherrer, in minutiöser und bemerkenswert ausdauernder Handarbeit den Rückbau der modernen Einbauten und Verputze selber geleistet. Nur für die Entfernung der Bad- und Kücheninstallationen sei der Baumeister und für die statische Beurteilung des Dachwerks der Zimmermann beauftragt worden.

Und seine Ehefrau Gisela ergänzte: Ein Aushöhlen kam für uns nicht infrage. Die beiden Wohnungen in den Obergeschossen werden nun umgebaut. Im Dachstuhl entsteht eine Maisonette-Wohnung. Das Altstadthaus erhält einen Lift.

Wie das heruntergekommene, historische Bohlerhaus wieder bewohnbar gemacht wird, erklärt Peter Keller, Mitinhaber der Kleindöttinger Vögeli Gruppe, auf einem Rundgang. Und: Vor kurzem hat die Kantonsarchäologie das Haus untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass das Gebäude noch älter ist als bisher angenommen. Das Haus am Goldgässli 4 gilt seit einem Jahr als das nachweislich älteste in der Gemeinde.

Bauunternehmer Eric Häfeli hat es nun umfassend saniert - begeistert ist auch die kantonale Denkmalpflege. Aargauer Rentner-Ehepaar sticht Immobilien-Investoren aus - das haben sie mit dem Haus im Städtli vor. Gisela und Reinhard Scherrer haben ein Haus im Städtchen von Klingnau gekauft. Nun sind sie mitten in der Planung einer grossen Sanierung





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