Bürger melden seltene Insekten und Spinnen: Erweitertes Monitoringprojekt in Liechtenstein erzielt Erfolge

Das in Liechtenstein laufende Monitoringprojekt zur Erfassung von Insekten- und Spinnenarten stößt auf große Resonanz in der Bevölkerung. Nach ersten Erfolgen mit dem Alpenbock und dem Hirschkäfer werden nun auch Igel, Hermelin und verschiedene Spinnenarten erfasst. Das Projekt leistet einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz und zur Verbreitungsforschung.

Im Rahmen eines naturkundlichen Monitoring-Projektes, das von der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg (BZG) in Kooperation mit dem Amt für Umwelt initiiert wurde, fand im Jahr 2024 eine erstmalige Aufrufaktion an die breite Bevölkerung statt. Ziel war es, Nachweise des imposanten Alpenbockes und des faszinierenden Hirschkäfers zu sammeln. Hierfür wurde eigens eine benutzerfreundliche Internetseite eingerichtet, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichte, ihre Beobachtungen unkompliziert zu melden. Die Reaktion auf diesen Aufruf war überwältigend und übertraf die Erwartungen der Organisatoren bei weitem. Die immense Beteiligung und die Fülle der eingereichten Meldungen lieferten wertvolle und detaillierte Hinweise auf die Verbreitung und das Vorkommen dieser beiden charakteristischen Käferarten in Liechtenstein und den angrenzenden Regionen. Diese Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert für die weitere Forschung und für gezielte Schutzmaßnahmen.

Aufgrund des großen Erfolgs und des offensichtlichen Interesses in der Bevölkerung wurde die Reichweite der Meldeplattform im Jahr 2025 sukzessive erweitert. Neben den bereits etablierten Käferarten wurden fortan auch Meldungen für drei weitere Tierarten gesammelt: den heimischen Igel, das flinke Hermelin und die anmutige Ameisenjungfer. Die positive Resonanz auf die Erweiterung war deutlich spürbar. Während die Anzahl der Meldungen für die Käferarten auf einem vergleichbar hohen Niveau wie im Vorjahr verblieb, gingen auch von Igel und Hermelin zahlreiche Berichte ein, was auf eine gute Beobachtungsdichte und ein gesteigertes Bewusstsein in der Bevölkerung hindeutet. Die Erfassung der Ameisenjungfer gestaltete sich hingegen als herausfordernder. Lediglich ein einziger Artnachweis konnte verbucht werden. Dieses Ergebnis ist teilweise auf die besonderen Lebensgewohnheiten der Ameisenjungfer zurückzuführen. Zwar fällt das Larvenstadium, bekannt als Ameisenlöwe, durch seine charakteristischen, in sandigen Böden angelegten Fangtrichter auf, eine eindeutige und sichere Artbestimmung ist jedoch erst anhand des voll entwickelten, fliegenden Insekts möglich. Dies stellt eine Hürde bei der direkten Meldung durch Laien dar und verdeutlicht die Notwendigkeit gezielter Aufklärung über das Aussehen der erwachsenen Tiere.

Für das Jahr 2026 plant das Projektteam eine weitere signifikante Ausweitung der Meldeplattform. Neben den bereits etablierten Arten wird es künftig möglich sein, auch den auffälligen Gemeinen Rosenkäfer, die wärmeliebende Wespenspinne und die viel diskutierte Nosferatu-Spinne zu melden. Gerade die beiden Spinnenarten haben in den letzten Jahren eine zunehmende Präsenz in Liechtenstein gezeigt. Sie stammen ursprünglich aus wärmeren Gefilden und breiten sich stetig weiter aus. Die Nosferatu-Spinne, mit ihrem markanten, großen und behaarten Körper, ist besonders eindrucksvoll und wird häufig auch in menschlichen Behausungen angetroffen. Trotz ihres imposanten Erscheinungsbildes ist sie für den Menschen im Allgemeinen harmlos. Ein Biss der Nosferatu-Spinne ist mit dem Schmerz eines Bienenstichs vergleichbar und stellt keine ernsthafte Gefahr dar. Die Aufnahme dieser neuen Arten in das Monitoringprojekt verspricht, noch umfassendere Daten über die Biodiversität und die dynamischen Veränderungen in der heimischen Fauna zu liefern. Das Projekt unterstreicht eindrücklich die Bedeutung der Bürgerwissenschaft und des gemeinschaftlichen Engagements für den Naturschutz.

Neben diesen spannenden Entwicklungen im Artenschutz werden auch sportliche Aktivitäten gefördert: Die wöchentlichen Fitnesstrainings, unterstützt durch die Stabsstelle für Sport, starten nach den Osterferien in ihr Sommerprogramm. Neu wird es auch ein Angebot am Montagmittag bei der Grossabünt in Gamprin geben, sodass Sportbegeisterte an drei Tagen in der Woche kostenlose Trainings absolvieren können. Die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter freuen sich auf zahlreiche Teilnehmende. Parallel dazu beginnt mit dem Frühling in Liechtenstein eine besonders sensible Phase für die Wildtiere. Das Amt für Umwelt ruft, gemeinsam mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, zu erhöhter Rücksichtnahme auf, insbesondere wenn Menschen mit ihren Hunden in der Natur unterwegs sind, da dies die Setzzeit der Rehe beeinflussen kann. Hunde sollten in dieser wichtigen Periode unbedingt an die Leine genommen werden, um die frisch geborenen Jungtiere zu schützen und Störungen der Wildtierpopulationen zu minimieren. Die fortlaufenden Bemühungen um den Schutz der heimischen Tierwelt zeigen die Vielschichtigkeit der aktuellen Umweltthemen in Liechtenstein.





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