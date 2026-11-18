Kanton Graubünden startet umfassenden Massnahmenplan zur Eindämmung von Wildverbiss. Ziel ist der Schutz von Schutzwäldern und Infrastruktur bis zum Jahr 2032.

Der Kanton Graubünden hat einen konkreten Massnahmenplan zur Bekämpfung von Wildverbiss vorgestellt, um die langfristige Stabilität der Schutzwälder und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieses Vorgehen richtet sich speziell an die betroffenen Zonen oberhalb von Surses, Davos sowie im Raum zwischen Bergün und der Schinschlucht. Dort hat das Wild bereits auf 52 Prozent der Waldfläche junge Bäume abgefressen, was die natürliche Verjüngung der Wälder massiv gefährdet.

Umfang der Schäden und regionale Betroffenheit

Die Situation hat sich vor allem an den Hängen oberhalb von wichtigen Verkehrswegen und Siedlungen dramatisch zuge spitzen. Das Bündner Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität (Diem) bestätigte am Mittwoch die gravierenden Folgen. Durch den starken Verbiss fallen Baumarten wie die Weisstanne, der Bergahorn und die Vogelbeere regional vollständig aus. Dies führt dazu, dass die ökologische Balance im betroffenen Gebiet massiv gestört wird.

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Laut den vorliegenden Daten ist auf einem Grossteil der beurteilten Fläche die natürliche Verjüngung mit standortgerechten Baumarten nicht mehr möglich. Der Kantonsförster Urban Maissen warnte davor, dass dies die Schutzfunktion des Waldes langfristig gefährdet. Die Beseitigung dieser Schäden ist daher keine Option, sondern eine zwingende Notwendigkeit für die regionale Sicherheit.

Jagdpolitik und ökologische Herausforderungen

Die Wildbestände müssen dringend eingedämmt werden, um den Schaden zu begrenzen. Die Zahlen zeigen ein wechselhaftes Bild: Die Population der Hirsche sank nach einem vorübergehenden Anstieg durch hohe Abschüsse wieder auf den Stand von 2009 zurück. Im Gegensatz dazu blieb der Bestand der Rehe stabil, während die Zahl der Gämsen deutlich zurückging.

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Zusätzlich verändern Grossraubtiere die Ausgangslage im Gebiet. Inzwischen leben mehrere Wolfsrudel und einzelne Luchse in dieser Region. Adrian Arquint, Co-Leiter des Amts für Jagd und Fischerei, betonte jedoch, dass reine Abschüsse nicht ausreichen. Wald-Wild-Konflikte lassen sich allein mit der Jagd nicht lösen. Entscheidend sind auch störungsarme Lebensräume.

Strategie bis 2032 und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Um die Problemflächen effektiv zu reduzieren, setzt der Bericht auf ein gebündeltes Massnahmenpaket. Neben Schwerpunktbejagungen in Konfliktgebieten sind eine intensivierte Waldpflege und Schutzmassnahmen gegen Wildschäden vorgesehen. Zudem wird eine gezielte Steuerung von Freizeitaktivitäten in sensiblen Zonen angestrebt. Zäune bieten dabei nur punktuell und nicht flächendeckend Abhilfe.

Regierungsrätin und Diem-Vorsteherin Carmelia Maissen erklärte im Communiqué, dass die bisherigen Fortschritte bei der Wildregulierung bedeutend seien. Nun gelte es, die verschiedenen Massnahmen konsequent aufeinander abzustimmen. Nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten können die Schutzwälder langfristig stabil bleiben. Das Ziel ist es, die betroffenen Zonen bis 2032 um die Hälfte zu reduzieren und so die Infrastruktur der Region zu sichern.