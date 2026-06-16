Bündner Regierung erhält Auftrag zur Evaluation der Wasserkraftstrategie

Das Bündner Parlament hat die Regierung beauftragt, die Umsetzung der kantonalen Wasserkraftstrategie zu evaluieren. Der Auftrag sieht vor, dass die Regierung bis Ende 2026 einen Zwischenbericht vorlegt, der die Chancen und Risiken der Strategie sowie die Zusammenarbeit mit den Gemeinden analysiert.

Die Bündner Regierung hat vom Bündner Parlament den Auftrag erhalten, die Umsetzung der Wasserkraftstrategie des Kantons Graubünden zu evaluieren. Der Auftrag wurde von FDP-Grossrat Markus Berweger eingereicht und einstimmig angenommen.

Er verlangt, dass die Regierung bis Ende 2026 einen Zwischenbericht vorlegt, der die Chancen und Risiken der Strategie sowie die Zusammenarbeit mit den Gemeinden analysiert. Die kantonale Wasserkraftstrategie zielt darauf ab, die Kontrolle über die Wasserkraftwerke im Kanton zu behalten, die heute mostly unter Kontrolle grosser nationaler Stromkonzerne sind.

Die Regierung zeigte sich bereit, einen Zwischenbericht zu liefern, jedoch wollte die zuständige Regierungsrätin Carmelia Maissen den Bericht auf Mitte 2027 verschieben, da die Grundlagen der Strategie bis Ende 2026 noch erarbeitet werden müssen. Das Parlament entschied jedoch mit 88 zu 17 Stimmen, den ursprünglichen Auftrag beizubehalten.

Berweger betonte, dass seit der Behandlung der Wasserkraftstrategie-Botschaft fast vier Jahre vergangen seien und es seither wichtige Ereignisse und Veränderungen in Sachen Wasserkraft gegeben habe, wie die Strommangellage, die Veränderung des Aktionariats des Kantons bei Repower und der Kauf von zusätzlichen Aktien von Axpo sowie die neuen Eigentumsverhältnisse beim Wasserkraftwerk Pintrun. Er fordert eine Überprüfung und Anpassung der Strategie, falls notwendig





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