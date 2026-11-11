Der Minister für Verteidigung wird Maßnahmen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt in der Bundeswehr angekündigt. 72 % der Frauen berichten von verbaler Belästigung, Behörden versprechen stricte Durchsetzung und neue Beratungsstelle.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte in Berlin gestern ein konsequentes Vorgehen gegen sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt in der Bundeswehr an. Die Entscheidung erfolgte nach einer kritischen Dunkelfeldstudie, die 72 % der Soldatinnen mit verbaler Belästigung und 31 % der Soldaten mit ähnlichen Vorfällen belegt. Die Studie zeigt zudem, dass die tatsächlichen Fälle dreifach bis sechsmal höher liegen als bisher bekannt war.

Studienergebnisse lassen Aufrufe zur Reform untermauern

Der verteilte Fragebogen wurde 45 000 Mitgliedern aller Dienstgradgruppen zur Verfügung gestellt. Bei einer Rücklaufquote von 18 % konnten mehr als 8 100 aussagekräftige Antworten auswertet werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Männer die Haupttäter sind, sowohl bei Angst vor Frauen als auch vor Männern. Jüngere Frauen in niedrigen Dienstgraden sind besonders gefährdet, und nicht-heterosexuelle Männer werden überproportional betroffener.

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In Bezug auf die Form des Fehlverhaltens berichtet 38 % aller Soldatinnen von verbalem Fehlverhalten, 7 % von visuellem Belästigung und 9 % von körperlichem Fehlverhalten. Bei den Soldaten liegen die Zahlen bei 16 %, 5 % bzw. 3 %. Diese Statistiken deuten darauf hin, dass sexuelle Gewalt zeitweise als "Dauerthema" fungieren soll.

Minister Pistorius stellt Aktionsplan mit 34 Maßnahmen vor

Auf Anfrage präsentierte Pistorius einen Aktionsplan, der exakt vierzig und vierzehn konkrete Maßnahmen umfasst. Darunter die Einführung der unabhängigen Beratungsstelle "Help - Hilfestellung, Erstberatung, Lotsenfunktion, Prävention". Diese soll außerhalb der truppendienstlichen Hierarchie arbeiten und im Zentrum für Innere Führung stationiert sein. Die Beratungsstelle soll Betroffene psychologisch begleiten und ihre Auskunftsrechte stärken.

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Weiterhin beabsichtigt die Bundeswehr, die Ausbildung und das Lernumfeld durch permanente Module zur Prävention von sexualisiertem Fehlverhalten zu ergänzen. Die gesetzliche Verfolgung wird durch eine Spezialisierung von Wehrdisziplinarrechtsanwälten und der Gründung einer Ermittlungsgruppe besonders geschulten Fachleuten neu organisiert. Alle Maßnahmen dienen einer strengeren, transparenten Justiz innerhalb der Streitkräfte.

Reaktionen der Führungskräfte und mögliche Konsequenzen

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, betonte den Wunsch nach Sicherheit für "jede Soldatin und jeden Soldaten". Er sprach davon, dass der Dienst im Dienstleistungsverhältnis zu den Menschen steht. Nach seiner Einschätzung könne nur ein körperschaftlicher Schutz Rahmen die Vertraulichkeit gewährleisten.

Die Ausfallrate bei Meldungen stachelt innerhalb der Bundeswehr weniger als 18 %. Die häufigste Begründung ist, dass Betroffene kein Aufsehen im persönlichen und militärischen Umfeld erzeugen wollen. Ein weiteres Hauptproblem ist das fehlende Vertrauen in das Meldesystem, die militärische Hierarchie und das Umfeld. Soziale Druck wirkt erst nachgeordnet. - Pistorius, Berlin, 14. Juni 2024