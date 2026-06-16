Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordneten auf

Der Deutsche Bundestag hat die Immunität des Abgeordneten Lars Haise von der rechtspopulistischen AfD aufgehoben. Das hat die Parlamentsverwaltung auf ihrer Website bekanntgegeben. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts eines Verstosses gegen das Kunsturhebergesetz.

Der Deutsche Bundestag hat die Immunität des Abgeordneten Lars Haise von der rechtspopulistischen AfD aufgehoben. Das hat die Parlamentsverwaltung auf ihrer Website bekanntgegeben. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts eines Verstosses gegen das Kunsturhebergesetz .

Die Behörde bestätigte ein solches Verfahren gegen einen Parlamentarier, nannte aber keinen Namen. Sie habe Anfang Februar beim zuständigen Amtsgericht in Schorndorf einen Strafbefehl wegen des Verstosses gegen das Kunsturhebergesetz beantragt. Darin forderten die Ermittler eine Geldstrafe über 60 Tagessätze. Der Bundestag habe der Mann bislang aber parlamentarische Immunität genossen.

Daher sei das Verfahren vorläufig eingestellt worden. Mit der Immunitätsaufhebung werde eine Wiederaufnahme des Verfahrens geprüft. Informationen sollen Haise im Mai 2024 vor seiner Wahl in sozialen Medien eine Art Fahndungsplakat mit Bildern politischer Gegner ohne deren Einverständnis veröffentlicht haben. Auf Anfrage ging Haise nicht auf die Vorwürfe ein.

Er erklärte aber, die Aufhebung der Immunität sei ein üblicher formaler Vorgang, wenn ein Verfahren, wie der im Raum stehende Vorwurf eines Verstosses gegen das Kunsturheberrechtsgesetz, rechtlich abgeschlossen werden soll. Eine Vorbewertung des Sachverhalts ergebe sich daraus nicht. Weil er als Bundestagsabgeordneter die rechtsstaatlichen Abläufe achte, habe er seiner Fraktion empfohlen, der Aufhebung seiner Immunität zuzustimmen, sagte Haise. Haise sitzt seit dem vergangenen Jahr im Bundestag in Berlin.

Im Juni wurde er in Baden-Württemberg beim AfD-Landesparteitag zu einem der stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Die Entscheidung des Bundestags sei ein Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht, sagte ein Sprecher der Grünen-Fraktion. Die Oppositionspartei hatte sich für die Aufhebung der Immunität ausgesprochen, weil sie den Vorwurf gegen Haise als 'ernst' beurteile. Die FDP-Fraktion sprach sich dagegen aus, weil sie eine 'ausreichende Beweislage' für die Vorwürfe nicht gesehen habe.

Die Entscheidung des Bundestags sei ein Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht, sagte ein Sprecher der Grünen-Fraktion. Die Oppositionspartei hatte sich für die Aufhebung der Immunität ausgesprochen, weil sie den Vorwurf gegen Haise als 'ernst' beurteile





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