Bundesstrafgericht stellt Verfahren gegen ehemalige Credit‑Suisse‑Chefin Lara Warner im Mosambik‑Skandal ein

Das Verfahren gegen die frühere Compliance‑Leiterin der Credit Suisse wegen angeblicher Geldwäsche‑Unterlassung ist verjährt und wurde vom Bundesstrafgericht eingestellt. Die Geldbuße von 100 000 Fr. entfällt, während das Finanzministerium über eine mögliche Anfechtung nachdenkt.

Das Bundesstrafgericht hat das Verfahren gegen die ehemalige Credit‑Suisse‑Managerin Lara Warner im Zusammenhang mit dem umstrittenen Mosambik‑Schuldenskandal endgültig eingestellt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Vorwürfe, Warner habe verdächtige Geldwäsche aktivitäten nicht gemeldet, nach sieben Jahren verjährt seien.

Da die Verjährungsfrist im Januar 2024 abgelaufen sei, fiele die ursprünglich im vergangenen Jahr vom Finanzministerium verhängte Geldbuße von 100 000 Schweizer Franken hin. Warner zeigte sich nach dem Urteil sichtlich erleichtert und dankte, dass die langjährige Auseinandersetzung nun abgeschlossen sei. Sie betonte, dass sie die Anschuldigungen von Anfang an zurückgewiesen habe und sie nun endlich von der juristischen Last befreit sei.

Der Fall stammt aus der Zeit, in der Warner von 2015 bis 2021 die Compliance‑Abteilung der Credit Suisse leitete, bevor das Institut im Jahr 2023 von der UBS übernommen wurde. Vorwurf war, sie habe die Geldwäscherischen Meldestelle nicht über eine ungewöhnliche Überweisung von rund 7,8 Millionen US‑Dollar informiert, die das mosambikanische Finanzministerium im März 2016 auf ein internes Kreditinstitutkonto der Bank überwiesen hatte.

Tage später seien etwa sieben Millionen Dollar von diesem Konto in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) weitergeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass das Geld im Zusammenhang mit Krediten an staatliche mosambikanische Unternehmen stand und kriminellen Ursprungs sei. Das Gericht stellte jedoch fest, dass es keinerlei Beweise dafür gebe, wo sich die im Jahr 2017 in die VAE transferierten Mittel befunden hätten, und dass die meldepflichtige Verpflichtung der Bank bereits Anfang 2017 erloschen sei.

Aus diesem Grund sei die siebenjährige Verjährungsfrist wirksam geworden, sodass das Verfahren nicht weitergeführt werden könne. Die Entscheidung des Bundesstrafgerichts folgt auf weitere gerichtliche Entwicklungen im Kontext des Mosambik‑Schulden‑ und Korruptionsskandals. In der Vorwoche war eine frühere Mitarbeiterin der Credit Suisse, die direkt unter Warner tätig war, von allen Vorwürfen freigesprochen worden. Im April hatte das Gericht zudem ein separates Verfahren gegen die UBS eingestellt, das sich mit denselben Krediten an Mosambik befasste.

Der Skandal selbst reicht zurück bis in die Jahre 2013 und 2014, als staatliche Unternehmen aus Mosambik mit dem schwedischen Schiffbauer Privinvest zusammenarbeiteten. Diese Geschäfte wurden teilweise durch Kredite und Anleihen der Credit Suisse finanziert und durch verdeckte Staatsgarantien Mosambiks abgesichert. Offiziell sollten die Mittel die Fischereiwirtschaft und die maritime Sicherheit des Landes stärken, doch ein erheblicher Teil von mehreren hundert Millionen Dollar verschwand.

Als 2016 die überhöhten Staatsschulden öffentlich wurden, setzten internationale Geldgeber wie der Internationale Währungsfonds (IWF) ihre Hilfsprogramme aus, was zu einer Abwertung der Mosambik‑Währung, Zahlungsausfällen und einer allgemeinen Finanzkrise führte. Das Finanzministerium prüft nun, ob es gegen das Urteil Berufung einlegen wird, hat jedoch bisher keine weitere Stellungnahme abgegeben





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Mosambik‑Schuldenkrise Credit Suisse Lara Warner Geldwäsche Verjährung

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