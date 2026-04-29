Bundessteuereinnahmen: Direkte Steuern steigen, Verrechnungssteuer sinkt

Der Tätigkeitsbericht der ESTV zeigt ein gemischtes Bild der Steuereinnahmen des Bundes. Direkte Steuern und Stempelabgaben steigen, während die Verrechnungssteuer rückläufig ist. Die Mehrwertsteuer liegt leicht unter dem Budget, aber über dem Vorjahr.

Die Schweiz erische Eidgenössische Steuerverwaltung ( ESTV ) hat ihren Tätigkeitsbericht veröffentlicht, der ein gemischtes Bild der Steuereinnahmen des Bundes im vergangenen Jahr zeichnet. Insgesamt beliefen sich die direkten Bundessteuern auf beachtliche 32,4 Milliarden Schweiz er Franken.

Dies stellt einen deutlichen Anstieg von 2,3 Milliarden Franken gegenüber dem Vorjahr dar und übertrifft sogar die budgetierten Erwartungen um 5,3 Prozent. Ein wesentlicher Faktor für diese positiven Ergebnisse waren die Ausgleichszahlungen des Kantons Genf, die erheblich zu den Mehreinnahmen beitrugen. Die ESTV betont, dass diese Zahlungen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Bundesfinanzen spielen. Im Bereich der Mehrwertsteuer wurden Einnahmen in Höhe von 27,6 Milliarden Franken erzielt.

Obwohl diese Summe um 0,9 Prozent unter der ursprünglich budgetierten Zielmarke lag, konnte dennoch ein Anstieg von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Die Verteilung dieser Einnahmen erfolgte wie folgt: 21 Milliarden Franken flossen in die allgemeinen Bundesmittel, 4,8 Milliarden Franken wurden der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) zugeführt, 1,1 Milliarden Franken dienten der Finanzierung des Krankenversicherungssystems und 762 Millionen Franken wurden für den Ausbau und die Instandhaltung der Bahninfrastruktur verwendet.

Diese Aufteilung zeigt die breite Basis, auf der die Mehrwertsteuer die verschiedenen Bereiche der öffentlichen Hand finanziert. Die Verwendung der Mittel für die Bahninfrastruktur unterstreicht zudem das Engagement des Bundes für einen nachhaltigen und effizienten Verkehrssektor. Die Verrechnungssteuer hingegen wies im Vergleichszeitraum einen Rückgang auf. Mit Einnahmen von 6,1 Milliarden Franken lagen diese 793 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert und 172 Millionen Franken unter dem Budget.

Dieser Rückgang ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter Veränderungen in den internationalen Finanzmärkten und eine geringere Anzahl von grenzüberschreitenden Transaktionen. Positiv zu vermerken ist jedoch die Entwicklung bei den Stempelabgaben. Dank der positiven Entwicklung an den Börsen konnte der Bund hier erneut von steigenden Kursen profitieren. Der Gesamtertrag aus Stempelabgaben belief sich auf knapp 2,6 Milliarden Franken, was einem Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Budget und einem beeindruckenden Anstieg von 7,1 Prozent gegenüber dem Ergebnis des Vorjahrs entspricht.

Diese Entwicklung zeigt, dass die Stempelabgaben eine wichtige Einnahmequelle für den Bund darstellen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Stabilität und steigender Börsenkurse. Der Bericht der ESTV unterstreicht die Bedeutung einer diversifizierten Steuerbasis, um Schwankungen in einzelnen Bereichen ausgleichen zu können. Die ESTV wird weiterhin die Entwicklung der Steuereinnahmen genau beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um die Stabilität der Bundesfinanzen zu gewährleisten.

Die Analyse der Steuereinnahmen ist ein wichtiger Bestandteil der jährlichen Budgetplanung und ermöglicht es dem Bund, seine finanziellen Prioritäten festzulegen und die notwendigen Investitionen in wichtige Bereiche wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur zu tätigen. Die Ergebnisse des Berichts zeigen, dass die Schweizer Steuerverwaltung in der Lage ist, auch in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld stabile Einnahmen zu generieren und einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Staates zu leisten.

Die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz und Transparenz der Steuerverwaltung ist ein zentrales Ziel, um das Vertrauen der Bürger in den Staat zu stärken und eine gerechte und nachhaltige Finanzierung der öffentlichen Aufgaben zu gewährleisten





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