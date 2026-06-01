Bundesrichter-Beziehung am Schweizerischen Bundesgericht sorgt für Debatte über Gepflogenheiten

Ein Bundesrichter und eine Bundesrichterin führten eine private Beziehung, die nach öffentlicher Enthüllung zu einem Beschluss des Gesamtgerichts über die Richter-Gepflogenheiten führte. Ein unabhängiges Gremium prüft nun die Unabhängigkeit des Gerichts.

Ein Bundesrichter und eine Bundesrichterin am Schweizerischen Bundesgericht haben eine private Liebesbeziehung geführt, die nach ihrer Trennung im Jahr 2026 öffentlich wurde. Der Bundesrichter Yves Donzallaz bezeichnete die Beziehung im Nachhinein als unangemessen, betonte aber, sie sei nicht illegal gewesen.

Gemäß dem Bundesgerichtsgesetz dürfen dem Gericht keine Richter angehören, die in dauernder Lebensgemeinschaft leben. Donzallaz argumentierte, dass keine solche Lebensgemeinschaft bestanden habe, da die Richterin nur an zwei Wochenenden pro Monat bei ihm übernachtet habe und sie keinen gemeinsamen Wohnsitz oder Alltag teilten. Während der rund einjährigen Beziehung sei beiden bewusst gewesen, dass eine gemeinsame Lebensplanung rechtliche Probleme ausgelöst hätte. Nach der Trennung an Ostern 2026 hätten sie keine gemeinsame Lebensperspektive mehr gesehen.

Donzallaz wies darauf hin, dass es faktisch keine Befangenheitsfrage gegeben habe, da sie niemals gemeinsam in einem Gremium über einen Fall entschieden hätten. Zudem gebe es keine Rechtsgrundlage, die eine Offenlegung der Beziehung verlangt habe. Richter hätten ein Recht auf Privatleben. Nach der öffentlichen Enthüllung Ende April beschloss das Gesamtgericht des Bundesgerichts in einer außerordentlichen Sitzung Mitte Mai, dass Liebesbeziehungen zwischen Gerichtsmitgliedern gegen die Gepflogenheiten des Bundesgerichts verstoßen.

Dieser Entscheid wurde unabhängig vom konkreten Fall gefasst. Ein unabhängiges Expertengremium prüft derzeit Fragen zur Unabhängigkeit des obersten Gerichts und soll Ende Juni der Verwaltungskommission Bericht erstatten. Donzallaz kündigte an, für die Amtszeit 2027 bis 2032 wiederzukandidieren, weil er überzeugt sei, nichts Unrechtsmäßiges getan zu haben, und er die Rechtsprechungslinie fortsetzen möchte. Mit 68 Jahren würde er 2029 due to die Altersbeschränkung zurücktreten





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