Bundesregierung kippt Beweislast bei Berichtspflichten

Digitalminister Karsten Wildberger führt Beweislastumkehr ein: Ab 2028 muss der Staat Begründungen liefern. Ziel ist massive Entlastung von Unternehmen.

Deutschlands Digitalminister Karsten Wildberger hat einen radikalen Ansatz zur Modernisierung des Staates vorgestellt. Er zielt darauf ab, den jahrzehntelangen Kampf gegen die zunehmende Bürokratie endlich zu gewinnen, der sich wie eine Sisyphus-Arbeit angefühlt hat. Bislang versuchten wechselnde Bundesregierung en erfolglos, den Wildwuchs an Vorschriften einzudämmen, während die Zahl der Auflagen kontinuierlich stieg.

Kernelement der Beweislastumkehr

Die zentrale Neuerung besteht in der sogenannten Beweislastumkehr für alle Berichtspflichten. Bisher mussten Unternehmen nachweisen, dass bestimmte Daten für den Staat erforderlich sind oder nicht benötigt werden. Unter der neuen Regelung muss das zuständige Bundesministerium künftig erklären, warum es Daten benötigt, anstatt dass die Wirtschaft ihre Nicht-Erforderlichkeit beweisen muss.

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Dieses Prinzip beschreibt Gitta Connemann als parlamentarische Staatssekretärin im Digitalministerium und Bundesmittelstandsbeauftragte als echten Paradigmenwechsel. Das Ziel ist es, unnötige administrative Hürden systematisch abzubauen und den Fokus auf die tatsächliche Notwendigkeit staatlicher Eingriffe zu legen. Unternehmen sollen entlastet werden, indem die administrative Last auf die Verwaltung übergeht.

Zeitplan und politische Verankerung

Die schwarz-rote Koalition hatte im Juli diesen Jahres beschlossen, die Beweislastumkehr für Berichtspflichten gesetzlich zu verankern. Der detaillierte Gesetzentwurf soll im April 2027 vorgelegt werden. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Regelung für den Bund ab dem 1. Januar 2028 gelten.

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Bis zu diesem Stichtag soll mindestens jede vierte bestehende Berichtspflicht abgeschafft worden sein. Als Vorbild dient bereits eine Regelung in Nordrhein-Westfalen, die ab dem 1. Januar 2027 greift. Dort fallen dann alle Dokumentationspflichten für Unternehmen weg, es sei denn, der Staat liefert eine zwingende Begründung. Baden-Württemberg plant ebenfalls, dieses Prinzip auf Landesebene anzuwenden.

Stakeholder-Positionen und kritische Stimmen

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) unterstreicht die Dringlichkeit des Vorhabens. Das Statistische Bundesamt hat auf Bundesebene mehr als 3000 Berichtspflichten im engeren Sinn identifiziert. Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) bewertet die Initiative positiv und erwartet eine deutlich größere Breiten- und Entlastungswirkung als bei früheren Gesetzen.

Kanzler Friedrich Merz forderte vor dem letzten Gipfel der Europäischen Union (EU), dass alle Regeln, die schnelle Investitionen verhindern, vorübergehend ausgesetzt werden müssen. Auch Rainer Kambeck vom DIHK hofft auf einen Durchbruch, warnt jedoch, dass der tatsächliche Entlastungseffekt für die Unternehmen entscheidend ist und nicht nur das Papierrecht.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Herausforderungen

Der Handlungsdruck ist enorm, da Deutschland durch Bürokratie jährlich rund 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung entgehen. Dennoch warnen der DIHK und das ZDH vor einer neuen Welle von Pflichten durch EU-Verordnungen wie der neuen Verpackungsverordnung. Der Normenkontrollrat warnt davor, dass pauschale Begründungen der Ministerien den Erfolg zunichtemachen könnten.

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Die abschließenden Ergebnisse der Prüfung durch die Bundesressorts liegen noch nicht vor. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) betont, dass nicht entfallende Pflichten zumindest auf Vereinfachungen geprüft werden sollen. Der Erfolg hängt letztlich davon ab, wie risikoavers die Verwaltung bei der Umsetzung bleibt.