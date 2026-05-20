Die Bundesregierung hat am Ende des langen Teils der Verhandlung eine Zustimmung getroffen, 40 Prozent an dem Panzerbauer KNDS-Gesellschafterfamilie Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und weiteren Stakeholdern zu beteiligen; gleichzeitig möchte sie jedoch in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren auf 30 Prozent reduzieren.

Die Bundesregierung hat sich für die Beteiligung an dem deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS-Gesellschafterfamilie KraussMaffei Wegmann (KMW) und weiteren Stakeholdern mit 40 Prozent beteiligt, wobei sie gleichzeitig darauf hinweisen will, dass die Beteiligung im Zeitraum von zwei bis drei Jahren auf 30 Prozent reduziert werden soll.

Das Wirtschaftsministerium unter Führung von Katherina Reiche (CDU) ist zuständig, und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat betont, dass es sich um eine einmalige Chance zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie handelt. Der Kaufpreis soll dem sogenannten IPO-Preis entsprechen, bei dem Aktien beim erstmaligen Börsengang an Privatanleger und institutionelle Investoren ausgegeben werden.stöðtest bei Standortentscheidungen und für die deutsche und französische Seite die gleichen Rechte erhalten werden





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesregierung KNDS-Rhône-Poltronne Panzerbauer Verteidigungsministerium Katzrin Reiche Boris Pistorius Schlüsseltechnologien IPO-Preis Börsengang Privatanleger Institutionelle Investoren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bundesregierung scheitert an fehlenden Reisedokumenten: Rückführungen syrischer Straftäter liegen seit Januar auf EisDie Rückführung syrischer Straftäter scheitert an fehlenden Reisedokumenten. Seit Januar wurden keine Abschiebungen mehr vollzogen, trotz politischer Ankündigungen.

Read more »

Langzeitmieter zahlen bis zu 90 Prozent weniger als NeumieterWer lange in derselben Wohnung bleibt, zahlt weniger Miete. Der sogenannte «Verweilbonus» ist in vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt.

Read more »

Iran-Krieg treibt Inflation in der Eurozone auf 3,0 ProzentMit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges hat die Inflation in der Eurozone weiter deutlich zugelegt. Im April stiegen die Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

Read more »

Wert von Grundstückverkäufen im Baselbiet mit 17 Prozent im PlusIm Jahr 2025 wurden im Kanton Baselland 2776 Grundstücke im Wert von 3,6 Milliarden freihändig verkauft. Beim Verkaufswert ist das ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Amt für Daten und Statistik am Mittwoch mitteilte.

Read more »