Bundesrechnung 2025: Lebhafte Debatte im Nationalrat

Die Bundesrechnung 2025 hat im Nationalrat eine lebhafte Debatte ausgelöst. Die bürgerliche Mehrheit warnt vor zu grossem Optimismus, während die Linke die Sparpolitik kritisiert.

Die Bundesrechnung 2025 hat im Nationalrat eine lebhafte Debatte ausgelöst. Während die bürgerliche Mehrheit vor zu grossem Optimismus warnte, kritisierte die Linke die Sparpolitik aufs Schärfste.

Die Berner SP-Nationalrätin Ursula Zybach verfolgte die Debatte zur Bundesrechnung 2025 kritisch. Aus Sicht der Linken ist die bürgerliche Sparpolitik unnötig und nicht nachhaltig. Die Bürgerlichen wiesen darauf hin, dass viele Vorlagen zurzeit noch nicht gegenfinanziert seien - so etwa die gegen monierte die zum wiederholten Mal zu pessimistisch veranschlagten Bundeseinnahmen. Der Bund habe eigentlich genügend Spielraum für weitere Investitionen.

Die beschlossenen Kürzungen - beispielsweise bei der Auslandshilfe und bei der Bildung - seien deshalb unnötig. Bei der Bildung gebe ich der Frau recht, bei der Auslandhilfe ist sie total daneben, dieses Geld wird seit über 50 Jahren in ein Fass ohne Boden geworfen! Was hätte die CH für seine Bevölkerung alles bewirken können wenn durch die Auslandhilfe nicht so grosszügig unsere Steuern verschleudert würden





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