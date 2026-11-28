Die SVP und SP lehnen das Bundesbudget 2027 ab. Während die SVP ein Horrorszenario warnt, droht der Schweiz das erste Notbudget seit 50 Jahren.

Die politische Landschaft in der Schweiz steht vor einer historischen Zäsur, da die Finanzkommission des Nationalrats das Bundesbudget für das Jahr 2027 mit knapper Mehrheit von 15 zu 9 Stimmen zurückgewiesen hat. Diese Entscheidung hat den Weg für die erste sogenannte Nothalteverfassung oder ein Notbudget in der Schweiz seit mehr als fünfzig Jahren geebnet, falls das gesamte Parlament diesem Antrag folgt. Parallel dazu hat sich eine massive Kontroverse um die Kandidatenliste für die anstehende Bundesratswahl am 9. Dezember entzünden können, die die zerbrechliche Einigkeit im Parlament weiter erschüttert.

Budgetkrise droht seit fünfzig Jahren nicht

Die Ablehnung des Voranschlags durch die Finanzkommission hat die politischen Lager sofort gespalten und zeigt, wie stark die Interessenkonflikte im Haushalt verteilt sind. Die Koalition aus der Sozialdemokratischen Partei (SP), den Grünen und der Schweizerischen Volkspartei (SVP) hat sich geeinigt, den Entwurf des Bundesrats zurückzuweisen, was zu großer Verärgerung bei der Grünliberalen Partei (GLP), der Mitte-Partei und der FDP führte. Simon Stadler, Nationalrat der Mitte-Partei, kritisierte diese Entwicklung scharf, indem er betonte, dass die etablierten Brücken zwischen den politischen Extremen durch die Wahlkampfstrategien der Parteien abgebaut wurden.

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Stadler warnte davor, dass es dramatische Folgen hätte, wenn die Parteien mit dieser confrontationalen Haltung in den Nationalrat gehen würden. Die SVP konzentriert sich dabei auf die Reduzierung der als "ausufernd" empfundenen Staatsausgaben und fordert stattdessen eine massive Aufstockung der Armee. Michael Götte, Nationalrat der SVP, unterstrich diesen Standpunkt mit der Forderung, die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz wiederherzustellen, und appellierte an die FDP und die Mitte, die Sparvorschläge ihrer Partei zu unterstützen, um ein Budgetdefizit im neuen Jahr zu vermeiden.

Sarah Wyss kritisiert SVP-Kandidaten scharf

Auch aus den Reihen der Sozialdemokratie kommt fundamentale Kritik am aktuellen Haushaltsentwurf und den damit verbundenen politischen Personalentscheidungen. Sarah Wyss, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Basel-Stadt, lehnt das Budget bereits seit 2024 konsequent ab, da sie darin gravierende Kürzungen im Bereich Bildung, Klimaschutz und Kaufkraft sieht, während gleichzeitig Rüstungsausgaben priorisiert werden. Wyss forderte eine zusätzliche Finanzierung für die Armee, anstatt andere wichtige gesellschaftliche Bereiche zu schwächen, und verknüpfte dies direkt mit ihrer Ablehnung der SVP-Kandidaten für den Bundesrat.

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Die SP bezeichnete das "Zweierticket" der SVP für die Wahl am 9. Dezember explizit als "Horrorticket". Wyss kritisierte insbesondere die beiden Kandidaten, weil sie mit der Federal Office of Police (Fedpol) in Konflikt geraten sind. Sie bezeichnete dieses Verhalten als inakzeptabel und erklärte, dass sie keine Person als Bundesrätin oder Bundesrat akzeptieren wolle, die oder der sich nicht unter Kontrolle habe. Dieser scharfe Tonfall verschärft die ohnehin angespannte Stimmung vor der Wintersession, die am kommenden Montag beginnt und dem Parlament nur drei Wochen Zeit lässt, einen neuen Haushalt zu verabschieden.

Demokratiekrise durch Ticketzwang diskutiert

Hinter der personellen Kontroverse verbirgt sich ein grundsätzlicher Konflikt über das Schweizer Wahlsystem und die Konkordanz, die traditionell die Besetzung der Exekutive bestimmt. Daniel Silberschmidt, ebenfalls SVP-Nationalrat, verteidigte den Sitz der SVP als zweifellos zuerkannt und betonte die Notwendigkeit der Einhaltung der Konkordanz, gab jedoch zu, sich eine andere Auswahl gewünscht zu haben. Diese ambivalente Position spiegelt die internen Zwänge wider, unter denen die SVP operiert, obwohl sie öffentlich mit harter Rhetorik auftritt.

Simon Stadler von der Mitte-Partei ging noch einen Schritt weiter und forderte die grundsätzliche Abschaffung des Ticketzwaanges, den er als schlecht für die Demokratie der Schweiz bewertete. Christoph Blocher hatte am Freitagabend öffentlich das SVP-Ticket unterstützt, was Michael Götte jedoch zurückwies, indem er betonte, dass sich die Fraktion in einem demokratischen und transparenten Prozess für diese Kandidaten entschieden habe. Trotz der internen Debatten bleiben die Hearings in den anderen Fraktionen bereits für die folgende Woche angesetzt, während die Vereinigte Bundesversammlung am 9. Dezember die neuen Bundesrätinnen und Bundesräte wählt.

Die anstehende Wintersession wird damit nicht nur von der dringenden Budgetfrage dominiert, sondern auch von der Frage, wie die politische Repräsentation in der Exekutive aussehen soll. Die Ablehnung des Budgets durch die linke Mitte und die SVP zwingt den Bundesrat dazu, möglicherweise auf weniger dringende Projekte bei der Verwaltung und im Staatshaushalt zu verzichten, um den Rest der Mittel zu finanzieren. Gleichzeitig droht die Schweiz, wenn kein Kompromiss gefunden wird, in ein politisches Vakuum zu rutschen, das ihre Verwaltungsstruktur seit den 1970er Jahren nicht mehr erlebt hat. Die nächsten drei Wochen werden entscheiden, ob die Schweiz ein reguläres Budget verabschieden kann oder ob das historische Notbudget unvermeidbar wird.