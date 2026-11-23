Analysen zur bevorstehenden Wahl zeigen, dass die SVP mit 74 Stimmen entscheidenden Einfluss hat. Die Frage ist, ob das informelle Ticketsystem stabil bleibt oder durch wilde Kandidaturen geändert wird.

Die anstehende Wahl neuer Mitglieder in den Schweizer Bundesrat steht kurz bevor und wirft ein kritisches Licht auf die Machtverhältnisse in der Vereinigten Bundesversammlung. Entscheidend für das Ergebnis ist nicht nur die Popularität einzelner Kandidaten, sondern die strikte Zählweise der Mandate. Die SVP verfügt aktuell über 74 Sitze, was bedeutet, dass sie allein bereits die Hälfte der notwendigen Stimmen für eine Wahl kontrolliert. Mit zusätzlichen 50 Stimmen aus anderen politischen Lagern würde ein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen.

Die Bedeutung des absoluten Mehrs bei der Wahl

Um in den Bundesrat gewählt zu werden, benötigt ein Kandidat zwingend das absolute Mehr. Das entspricht genau 124 Stimmen, vorausgesetzt, alle 246 Ratsmitglieder, bestehend aus 200 National- und 46 Ständeratsmitgliedern, sind anwesend. Diese harte mathematische Grenze definiert die strategische Landschaft. Für die Wahlstrategen hinter den Kulieren sind diese spezifischen Zahlen das entscheidende Instrument, um Kandidaturen wie die von Thomas Aeschi oder Michael Graber zu bewerten. Ohne die Kooperationsbereitschaft anderer Fraktionen sind die SVP-Kandidaten auf einen Blick nicht wählfähig.

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Die politische Mitte kommt auf 46 Sitze in den beiden Kammern, während die FDP auf 39 Sitze verweist. Diese Verteilung macht deutlich, dass keine Partei allein die Regierungsgegewalt bestimmen kann. Die Koalitionsbildung hängt daher von komplexen Absprachen ab, die oft außerhalb der öffentlichen Sichtweite verhandelt werden. Die Stabilität der Regierung hängt direkt von der Fähigkeit der Parteien ab, gemeinsame Lösungen zu finden, die von einer breiten Mehrheit getragen werden.

Das informelle Ticketsystem und seine Regeln

Seit den 1990er-Jahren hat sich ein informelles Ticketsystem bei Bundesratswahlen etabliert, das die Berechenbarkeit der Ergebnisse erhöhen soll. Dabei schlagen die Fraktionen zwei bis maximal drei Kandidierende vor, die von den Parteien gemeinsam getragen werden. Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dass die Wahl für die beteiligten politischen Gruppen kalkulierbarer wird. Da alle im Bundesrat vertretenen Parteien davon profitieren, wenn jemand vom Ticket gewählt wird, hat sich diese Praxis durchgesetzt.

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Das Ticketsystem basiert auf einer rein informellen Abmachung ohne jegliche gesetzliche Grundlage. Dennoch ist es zur Norm geworden, weil die Parteien wissen, dass sie bei künftigen Vakanzen selbst Unterstützung benötigen. Eine Bedingung für die Einhaltung des Tickets war stets, dass der Bundesversammlung eine als echte Auswahl verstandene Liste von Kandidierenden präsentiert wird. Dieses System sorgte in den letzten Jahrzehnten dafür, dass eher gemäßigte Kandidaturen einen Vorteil hatten, was als Gmögigkeitsfaktor bezeichnet wurde.

Es wurde jedoch nicht ausgeschlossen, dass mit dem System gespielt wird. In der Vergangenheit gab es Fälle von Sprengkandidaturen, wie beispielsweise Daniel Jositsch von der SP, der als Kandidat aufgestellt wurde, aber nicht unbedingt im Sinne der Koalitionslogie war. Auch die Grünen versuchen regelmäßig, mit eigenen Kandidaturen einen Sitz zu erobern, obwohl sie noch nie ein Mitglied in der Landesregierung stellten. Solche Manöver testen die Grenzen der politischen Verträglichkeit.

Risiko wilder Wahlen und Ausschluss aus der Partei

Falls die Bundesversammlung das Ticket der SVP ablehnt, könnte eine sogenannte wilde Wahl erfolgen, bei der jemand außerhalb des vorgeschlagenen Kandidatenkreises gewählt wird. Dies hätte schwerwiegende Konsequenzen, da die Parteistatuten der SVP die Annahme einer wilden Wahl verbieten. Solche Klauseln wurden nach der Abwahl von Christoph Blocher durch Eveline Widmer-Schlumpf verschärft. Eine solche Wahl würde dazu führen, dass die gewählte Person mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort aus der SVP ausgeschlossen würde.

Eine erneute Wahl außerhalb des Tickets würde die SVP massiv provozieren und könnte zu einer politischen Isolation des gewählten Kandidaten führen. Die SVP würde ein solches Manöver nicht verzeihen und dies sowohl öffentlich als auch hinter verschlossenen Türen massiv spürbar machen. Dies könnte die Beziehungen zu anderen Parteien nachhaltig belasten und die Zusammenarbeit in der Bundesversammlung erschweren. Die Gefahr eines solchen Szenarios wird von Beobachtern als hoch eingestuft.

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Thomas Aeschi und Michael Graber werden von vielen politischen Beobachtern und nicht nur von linken Kreisen als extrem bezeichnet. Fairerweise wies die SVP darauf hin, dass sie dasselbe auch auf das Kandidatenduo Beat Jans und Jon Pult der SP anwendet. Wird Aeschi oder Graber gewählt, könnte sich das Ticketsystem grundlegend verändern. Es würden dann auch Kandidaturen denkbar sein, die sich die Parteien derzeit nicht trauen.

Auswirkungen auf die Grünen und künftige Vakanzsituation

Delphine Klopfenstein Broggini von den Grünen hat ihre Kandidatur bekannt gegeben und zielt darauf ab, den SVP-Sitz anzugreifen. Dafür ist sie auf Unterstützung aus dem politischen Mitte-Lager angewiesen. Stimmen SP und Grüne geschlossen für sie, kommen sie auf 75 Stimmen, einschließlich der Stimme des fraktionslosen Daniel Jositsch. Um die erforderlichen 124 Stimmen zu erreichen, müsste die komplette Mitte-Fraktion mit 46 Stimmen sowie drei Mitglieder der FDP für sie stimmen.

Dieses Manöver kann jedoch zum Bumerang werden. Bei der nächsten Vakanz einer anderen Partei ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Sitz wieder an die SVP geht. Die SVP würde ihre Position stärken und die Grünen könnten politisch bestraft werden. Die aktuellen amtsältesten Bundesratsmitglieder sind Ignazio Cassis von der FDP und seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter. Ihre Abwesenheit bei der Wahl könnte die Dynamik weiter verändern.