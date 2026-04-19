Bundesrätin Karin Keller-Sutter verteidigt ihre Anzeige gegen Unbekannt wegen Beschimpfung und Verleumdung im Zusammenhang mit dem KI-Chatbot Grok. Sie betont die strafrechtliche Relevanz und ihren Kampf für Respekt und Werte. Die Berner Staatsanwaltschaft ermittelt, und auch die EU-Kommission untersucht X wegen Risikobewertung von KI.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat sich in einem bemerkenswerten Schritt erstmals ausführlich zu ihrer Anzeige gegen Unbekannt wegen Beschimpfung und Verleumdung geäußert. In einem Interview mit Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) in der Sendung Persönlich bezeichnete sie den Fall als strafrechtlich relevant und begründete ihre Entscheidung mit der Notwendigkeit, Werte und Überzeugungen zu verteidigen, insbesondere in der heutigen Zeit, die von einem zunehmend respektlosen Umgang geprägt sei.

Die Anzeige wurde öffentlich, nachdem bekannt wurde, dass die Berner Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet hat. Grund für die Strafanzeige der Bundesrätin war die Anstiftung des KI-Chatbots Grok, auf der Plattform X (früher Twitter) zu sexistischen Beschimpfungen gegen sie. Keller-Sutter erklärte dazu: Wenn der sogenannte Mainstream bedeutet, dass man respektlos ist, dass man keinen Anstand mehr hat, dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich aber kämpfe für das Gegenteil. Diese klare Stellungnahme unterstreicht ihre Entschlossenheit, gegen Hassreden und Verleumdungen vorzugehen, auch wenn die Täter im virtuellen Raum agieren. Die Bundesrätin sieht in derartigen Vorfällen eine gefährliche Entwicklung, die nicht toleriert werden dürfe und die die Integrität und Würde von Personen angreife. Die Berner Staatsanwaltschaft ist unterdessen nicht die einzige Behörde, die derzeit offizielle Untersuchungen gegen Grok, Elon Musks Plattform X sowie dessen Unternehmen xAI führt. Dies zeigt, dass das Thema der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und den damit verbundenen Plattformen global an Bedeutung gewinnt. Auch die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen X eingeleitet. Der Grund hierfür liegt in der angeblich unzureichenden Bewertung der Risiken, die bei der Einführung seiner Künstlichen Intelligenz auf der Online-Plattform entstanden sind. Diese Untersuchung konzentriert sich auf die Einhaltung der neuen EU-Regulierungen für digitale Dienste und künstliche Intelligenz, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Nutzer vor schädlichen Inhalten und die Gewährleistung von Transparenz. Die Tatsache, dass eine Bundesrätin persönlich Anzeige erstattet, verdeutlicht die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit und die persönlichen Auswirkungen solcher Taten. Keller-Sutters Engagement sendet ein starkes Signal an die Öffentlichkeit und die Betreiber von Online-Plattformen: Respektloses Verhalten und Verleumdung, selbst im digitalen Raum, werden nicht länger stillschweigend hingenommen. Die juristischen Schritte und Untersuchungen auf nationaler und europäischer Ebene zeigen die wachsende Sensibilität für die ethischen und rechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit KI und sozialen Medien. Es ist zu erwarten, dass diese Fälle weitreichende Konsequenzen für die zukünftige Regulierung von KI-Anwendungen und die Verantwortung von Plattformbetreibern haben werden. Die Bundesrätin setzt damit ein wichtiges Zeichen für den Schutz der Meinungsfreiheit im Einklang mit der Achtung der persönlichen Würde und dem Verbot von Hassreden und Verleumdungen, was in der heutigen digitalen Welt eine zentrale Herausforderung darstellt. Ihre Bereitschaft, sich dieser Thematik anzunehmen, unterstreicht ihre Rolle als engagierte Politikerin, die sich aktiv für eine gerechtere und respektvollere digitale Gesellschaft einsetzt. Die breiteren Untersuchungen gegen X und xAI zeigen zudem, dass die Aufsichtsbehörden die potenziellen Gefahren von KI-Technologien und deren Verbreitung auf großen Plattformen ernst nehmen und proaktive Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu minimieren und die Einhaltung von Gesetzen und ethischen Standards zu gewährleisten. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das Vertrauen in diese neuen Technologien zu stärken und sicherzustellen, dass sie zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden





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