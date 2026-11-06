Bundesrat will Kriegsmaterialgesetz lockern für Export in Konfliktgebiete

Bundespräsident Guy Parmelin wirbt für ein gelockertes Kriegsmaterialgesetz, das Exporte in Konfliktzonen an 36 Partnerstaaten erlaubt. Die Opposition warnt vor Kontrollverlust.

Bundespräsident Guy Parmelin hat sich in der Talkshow Arena öffentlich für eine Lockerung des Schweizer Kriegsmaterialgesetz es ausgesprochen. Er betonte, dass die geplante Revision notwendig sei, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz zu stärken und die Rüstungsindustrie am Leben zu erhalten, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass es sich nicht um eine bedingungslose Öffnung der Grenzen für Waffenhandel handle.

Mechanismus der neuen Exportregeln

Im Zentrum der geplanten Gesetzesänderung steht die Abschaffung der sogenannten Nichtwiederausfuhr-Erklärung. Bisher mussten Käufer von Schweizer Kriegsmaterial zusichern, die Güter nicht ohne Zustimmung der Schweiz an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung soll künftig grundsätzlich entfallen. Stattdessen erhalten 36 ausgwählte Länder privilegierten Status, die auch in bewaffnete Konflikte verwickelt sein dürfen, ohne dass automatische Weitergabeverbote greifen.

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Für diese 36 Partnerstaaten sind strenge Kontrollen vor Ort nicht mehr vorgesehen. Der Bundesbehält zwar ein Vetorecht und kann in Zweifelsfällen weiterhin Erklärungen verlangen, doch die Hürden für Exportgenehmigungen werden deutlich gesenkt. Ausnahmen von den generellen Exportkriterien sind in besonderen Fällen möglich, müssen jedoch den sicherheitspolitischen Kommissionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden.

Positionen der Befürworter und wirtschaftliche Gründe

Die Befürworter der Revision argumentieren primär mit wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Notwendigkeiten. Stefan Brupbacher, Direktor der Branchenorganisation Swissmem, warnte davor, dass Deutschland, die Niederlande und Dänemark bereits heute keine Schweizer Rüstungsgüter mehr kauften, wenn das Gesetz nicht angepasst wird. Viele Firmen verlagerten bereits Produktion und Sitz ins Ausland, was Schweizer Arbeitsplätze gefährde.

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GLP-Nationalrat Matthias Jauslin brachte die Argumentation der Befürworter auf die einfache Formel: Wer nicht liefert, wird nicht beliefert. Er verwies darauf, dass die Lieferfähigkeit der Schweiz erhalten bleiben müsse, um im Ernstfall überhaupt auf kritische Ausrüstung zurückgreifen zu können. Ohne eine funktionierende Rüstungsindustrie, so die Logik der Befürworter, sei nationale Verteidigung nicht nachhaltig sicherbar.

Scharfe Kritik von Opposition und Sicherheitsexperten

Die SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer attackierte den Entwurf scharf und bezeichnete das Vorhaben als ein Anti-Ukraine-Gesetz. Sie warf dem Bundesrat vor, zu verschweigen, dass die Schweiz durch diese Lockerung jegliche Kontrolle über die Weitergabe ihrer Waffen aus der Hand gebe. Meyer befürchtete, dass Schweizer Waffen früher oder später bei Unrechtsregimen oder Terrormilizen landen könnten.

Auch aus den Reihen der Grünen und der Linken gab es starke Ablehnung. Gerhard Andrey nannte die Debatte eine reine Scheindebatte und verwies darauf, dass die Schweiz auch ohne Waffenlieferungen mit Entminung oder Winterhilfe in Kiew helfen könne. Kritiker wie der Experte Patrick Walder monierten, dass bei den vorgesehenen Ausnahmen nichts über Menschenrechte gesagt werde. Die Schweiz wäre damit das einzige europäische Land ohne strikte Nichtwiederausfuhr-Erklärung.

Auswirkungen auf Verteidigung und internationale Partnerschaften

Ein konkreter Anlass für die Debatte ist die Tatsache, dass Deutschland die von der Schweiz gekaufte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard an die Ukraine weitergeben möchte. Diese Weitergabe war mit dem aktuellen Gesetz nur unter strengen Auflagen möglich, was die Schweiz in eine schwierige diplomatische Lage bringt. Bundespräsident Parmelin wies darauf hin, dass Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj die Neutralität der Schweiz kenne und nie verlangt habe, dass die Schweiz Waffen liefern muss.

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Die neue Verordnung ist auf vier Jahre befristet, was eine zeitlich begrenzte Testphase schaffen soll. Dennoch warnen Gegner davor, dass dieser Weg den Weg für eine dauerhafte Öffnung ebnet. Das Stimmvolk kann über das Referendum von Links-Grün-Grün Ende November entscheiden, was die weitere Entwicklung der Schweizer Sicherheitspolitik prägen wird.