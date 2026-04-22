Bundesrat verschärft Regeln für UBS – Auslandsgeschäft muss vollständig unterlegt werden

Der Bundesrat hat heute entscheidende Weichenstellungen bei der Regulierung der UBS getroffen. Ausländische Tochtergesellschaften müssen nun vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegt werden, um die Stabilität des Schweizer Finanzsystems zu gewährleisten. Die Entscheidung stösst auf Widerstand, wird aber von Finanzministerin Keller-Sutter verteidigt.

Monatelang hatte ein intensiver Konflikt zwischen der UBS und dem Bundesrat über die zukünftigen Eigenmittelvorschriften für die Grossbank bestanden. Heute hat die Landesregierung entscheidende Weichenstellungen vorgenommen.

Kern der neuen Regelungen ist die Forderung, dass ausländische Tochtergesellschaften der UBS vollständig mit hartem Eigenkapital unterlegt werden müssen. Diese Entscheidung bedeutet eine erhebliche Verschärfung der bisherigen Anforderungen und zielt darauf ab, die Stabilität des Schweizer Finanzsystems zu gewährleisten. Das Parlament wird sich nun mit der Regulierung der UBS befassen, wobei das Lobbying der Bank voraussichtlich weitergehen wird. Finanzministerin Karin Keller-Sutter zeigte sich bereit für die bevorstehenden Auseinandersetzungen.

Auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt antwortete sie, sie arbeite gerne und beendete damit die Medienkonferenz. Sie betonte, dass es bei der Regulierung nicht um einen 'Swiss Finish' gehe und die Schweiz im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen an ausländische Tochtergesellschaften in einer besonderen Situation sei. Der Schutz des Landes habe oberste Priorität, um zu verhindern, dass die UBS jemals abgewickelt werden müsste.

Gleichzeitig betonte sie, dass die Schweiz nicht zu klein für die UBS sei, aber dennoch Vorsichtsmassnahmen getroffen werden müssten. Die Entscheidung stösst auf Widerstand von GLP und SVP, die die vollständige Eigenkapitalunterlegung der Auslandstöchter ablehnen, sowie auf kritische Stimmen aus der FDP. Keller-Sutter argumentierte, dass Freiheit und Verantwortung, Risiko und Haftung untrennbar miteinander verbunden seien und eine Bank nicht das Risiko eingehen dürfe, die Haftung aber den Steuerzahlern überlassen solle.

Sie erinnerte an die Rettungsaktionen der UBS im Jahr 2008 und der Credit Suisse im Jahr 2023 und betonte, dass die nächste Krise nur eine Frage der Zeit sei. Die bestehenden Lücken müssten geschlossen werden, damit das Parlament den Bürgern in die Augen schauen und erklären könne, wer das Risiko trägt.

Auf die Frage, ob sie den Entscheid zurücknehmen würde, falls die UBS unprofitabel werden sollte, entgegnete Keller-Sutter, es gebe keine Studien, die belegen würden, dass Kapitalanforderungen zu Unrentabilität führen würden, räumte aber ein, dass das US-Geschäft teurer werden könnte. Sie betonte jedoch, dass der Steuerzahler nicht das Risiko der Wachstumstrategie in den USA tragen müsse. Die Schweiz sei im Vermögensverwaltungsgeschäft gut positioniert.

Keller-Sutter wies darauf hin, dass Anstand nicht reguliert werden könne, aber die harte Währung in einer Krise hartes Eigenkapital sei. Staatssekretärin Daniela Stoffel ergänzte, dass die Regulierung keine Finanzkrise verhindern könne, sondern dazu diene, die systemrelevanten Banken in einer Krise selbst stabilisieren zu können. Die Wettbewerbsfähigkeit der UBS werde gestärkt, da die Finanzstabilität gestärkt werde. Die Massnahmen seien nicht übertrieben, da US-Banken teilweise sogar stärker kapitalisiert seien.

Die UBS habe die neue Lösung noch nicht studiert, aber Keller-Sutter gehe davon aus, dass die Massnahmen verkraftbar seien. Die Bank entscheide jedoch selbst, wo sie tätig sei. Sie sehe keinen Grund, die Schweiz zu verlassen. Eine strengere Massnahme bei der Softwarebewertung wäre ihr lieber gewesen, aber in der Vernehmlassung sei eine international abgestimmte Lösung gewünscht worden.

Die Massnahmen müssten als Paket betrachtet werden. Die Frage, ob die UBS ihr US-Geschäft verkleinern sollte, sei eine Entscheidung der Bank. Die neuen Anforderungen würden die Anreize für Wachstum in den USA jedoch nicht verstärken. Das grösste Risiko liege im Auslandsgeschäft.

Das Schweizer Geschäft dürfe in einer Krise nicht gefährdet werden. Wertberichtigungen im Ausland müssten aufgefangen werden können, ohne das Stammhaus zu gefährden. Systemrelevante Banken hätten eine faktische Staatsgarantie, da die Schäden für die Volkswirtschaft bei einer Pleite zu gross wären. Die Konsequenzen für die UBS hängen von verschiedenen Faktoren ab.

Derzeit müsste die UBS das harte Eigenkapital um neun Milliarden US-Dollar aufstocken, was jedoch durch nicht ausgeschüttete Dividenden bereits gedeckt sei. Sollten die Kosten an die Schweizer Kunden weitergegeben werden, wäre dies ein Zeichen dafür, dass der Wettbewerb nicht funktioniere





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