Der Bundesrat eröffnet die Vernehmlassung zur Änderung der VZAE. Behörden müssen ab 2026 Originalausweise prüfen und Kopien verbieten, um Missbrauch zu verhindern.

Der Bundesrat hat am 18. November 2026 offiziell die Vernehmlassung zu einem neuen Entwurf der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit ( VZAE) eröffnet. Ziel diesermassen ist die strikte Verschärfung der Kontrollpflichten für Kantone und Gemeinden im Umgang mit Ausweisdokumenten von Ausländerinnen und Ausländern.

Praeventive Identitaetspruefung und Originalausweise

Die massgebliche Neuerung besteht darin, dass zuständige Behörden künftig verpflichtet sind, ausschliesslich die Originaldokumente einzufordern und diese systematisch auf Echtheit sowie die Zugaehrigkeit zur betreffenden Person zu ueberpruefen. Die Vorlage von blossen Ausweiskopien wird durch diesen Schritt neu explizit ausgeschlossen und ist nicht mehr zulässig.

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Diese Anpassung der VZAE soll sicherstellen, dass die bestehenden rechtlichen Vorgaben in der Praxis lueckenlos eingehalten werden. Bisher war die Vorweisepflicht zwar im Gesetz verankert, die formulierung war jedoch ungenuegend, was zu inkonsistenten Anwendungen bei der Identitaetspruefung gefuehrt hatte.

Urspruenge der Verordnungsaenderung und Umfrageergebnisse

Hintergrund dieser behoerdlichen Massnahme ist eine umfassende Umfrage, die der Bundesrat bei den Einwohnerkontrollbehoerden und den kantonalen Migrationsbehoerden in Auftrag gegeben hatte. Das Ergebnis dieser Erhebung zeigte deutlich, dass viele Kantone und Gemeinden in unzähligen Fällen die Identitätsdokumente von Ausländerinnen und Ausländern nicht ausreichend überprüft haben.

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Aufgrund dieser festgestellten Lücken im Kontrollsystem beauftragte der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) mit der Ausarbeitung der Vernehmlassungsvorlage. Das Departement sollte konkrete Mechanismen entwickeln, um diese Schwachstellen in der Praxis zu schließen und die Identitätsprüfung zu standardisieren.

Verfahrensablauf und Betrugsvorbeugung

Die vorgeschlagene Verordnung dient primär dem Zweck, die sichere Identifikation zu gewährleisten und damit Missbrauch, Identitätsdiebstahl sowie illegale Aufenthalte in der Schweiz aktiv zu verhindern. Durch die zwingende Anforderung der Originale sollen Fälschungen und die Nutzung gestohlener Identitäten bereits im ersten Behördenkontakt ausgeschlossen werden.

Die Eröffnung einer Vernehmlassung bedeutet zudem, dass der Entwurf aktuell noch nicht in Kraft getreten ist. Er kann im weiteren parlamentarischen oder behördlichen Verfahren noch angepasst werden. Ob und wann die neuen Bestimmungen final gelten, ergibt sich erst aus den anschliessenden Beschlüssen und dem spezifischen Inkrafttretetermin.

Beteiligung der Stakeholder und Praxiserfahrungen

Dieses Verfahren ermöglicht es den Kantonen, politischen Parteien, Verbänden sowie weiteren interessierten Kreisen, sich umfassend zu dem geplanten Erlass zu äussern. Auch Privatpersonen und Organisationen haben die Möglichkeit, eine offizielle Stellungnahme einzureichen, um ihre Perspektiven einzubringen.

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Ziel dieser breiten Konsultation ist es, unterschiedliche Sichtweisen und praktische Erfahrungen aus der Alltagsarbeit frühzeitig in die Vorbereitungsphase einfliessen zu lassen. Die gesammelten Rückmeldungen werden systematisch ausgewertet und dienen als entscheidende Grundlage für die weitere präzise Bearbeitung der Vorlage durch die verantwortlichen Stellen.