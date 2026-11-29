Der Bundesrat muss bei der Volksabstimmung zwei Niederlagen gegen Mehrwertsteuer und Feuerwerk hinnehmen. Die Finanzierung der AHV bleibt offen.

Am Abstimmungssonntag erzielte der Bundesrat ein gemischtes Ergebnis bei den nationalen Volksabstimmungen. Bei zwei wichtigen Vorlagen, der Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. AHV-Initiative und der Feuerwerksinitiative, setzte sich das Stimmbürgervolk gegen die Empfehlung der Regierung durch. Im Gegensatz dazu wurde die Lockerung des Kriegsmaterialgesetz es angenommen, was den Bundesrat auf seiner gewünschten Seite zeigt. Die Fairnessinitiative der Mitte-Partei fand ebenfalls keine Mehrheit.

Ergebnisse der Volksabstimmungen

Die Resultate der am Sonntag durchgeführten Urnen гang klar aus. Beide Steuervorlagen scheiterten an der ablehnenden Mehrheit der Bevölkerung. Die Initiative zur Finanzierung der 13. AHV-Rente mittels Mehrwertsteuererhöhung wurde abgelehnt. Ebenso wenig Erfolg hatte die Fairnessinitiative der Mitte, die ebenfalls von den Wählern verneint wurde. Damit gingen die Regierungsparteien bei zwei ihrer Schwerpunktvorlagen leer aus.

Also read Die Feuerwerksinitiative wird wohl angenommen

Auf der anderen Seite siegten die Vorlagen, die der Bundesrat befürwortete. Die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes wurde vom Volk angenommen, was der Regierungsparteien entspricht. Zudem erhielt die Feuerwerksinitiative eine Mehrheit, obwohl der Bundesrat diese explizit zur Ablehnung empfohlen hatte. Dieser Fall zeigt, dass die Bevölkerung in diesem speziellen Bereich stärkeren Regelungen zustimmt als die Exekutive dachte.

Reaktion von Elisabeth Baume-Schneider

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider nahm als Erste zur Lage Stellung und betonte die negative Bedeutung der Ablehnung der 13. AHV-Initiative. Sie erklärte, dass das Nein zur Finanzierung die Alters- und Hinterlassenenversicherung schwäche. Die Situation in der AHV bezeichnete sie als ernst, woraufhin der Bundesrat nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren könne.

Advertisement

Baume-Schneider führte aus, dass derzeit die Finanzausgaben in anderen Lebensbereichen stark ansteigen. Deshalb sei eine alternative Lösung zur Finanzierung der AHV zwingend erforderlich. Sie betonte, dass die oberste Priorität des Bundesrats die Sicherung einer stabilen AHV bleibt. Trotz der Niederlage zeigte sie sich zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen und Monaten eine tragfähige Lösung gefunden werden könne.

Positionen von Bundespräsident und anderen Mitgliedern

An einer Pressekonferenz um 16 Uhr nach dem Auszählen aller Gemeinden sprachen auch Bundespräsident Guy Parmelin, Bundesrat Albert Rösti und Bundesrätin Karin Keller-Sutter mit den Medien. Die vier Regierungsmitglieder traten geschlossen auf, um die Ergebnisse der Abstimmung zu kommentieren. Die Konferenz diente dazu, die offiziellen Positionen der Exekutive darzulegen und die Gründe für die abweichenden Volksentscheide zu erläutern.

Bundespräsident Parmelin und seine Kolleginnen betonten die Verantwortung des Staates für die soziale Absicherung. Während die Mehrheitsfraktionen im Parlament die Empfehlungen der Regierung unterstützten, zeigte die Bevölkerung andere Schwerpunkte bei der Priorisierung von Ausgaben. Die Ablehnung der Steuererhöhungen signalisiert den Wählern, dass sie andere fiskalische Mittel für die AHV bevorzugen.

Konsequenzen für die AHV-Finanzierung

Durch die Ablehnung der Mehrwertsteuererhöhung muss der Bundesrat nun einen neuen Weg finden, die 13. AHV-Initiative finanziell abzusichern. Die bisherigen Modelle, die auf einer Erhöhung der Verbrauchssteuern basierten, sind gescheitert. Dies eröffnet space für andere Diskussionsansätze, die in den nächsten Wochen auf die politische Agenda kommen werden.

Advertisement

Die Regierung wird sich jetzt auf alternative Finanzierungsquellen konzentrieren müssen, ohne die Mehrwertsteuer anzugreifen. Experten sehen hier ein komplexes Feld, da andere Ausgabenbereiche wie Bildung, Verteidigung oder Gesundheit ebenfalls steigende Kosten verzeichnen. Der Bundesrat steht vor der Aufgabe, einen konsensorientierten Weg zu finden, der sowohl die AHV stabilisiert als auch die Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnt.

Weitere Entwicklungen im Überblick

Zusätzlich zur AHV-Frage blieb die Debatte um das Kriegsmaterialgesetz relevant. Die angenommenen Lockerungen werden nun in die gesetzliche Praxis umgesetzt. Dies betrifft unter anderem den Umgang mit certain Gütern, die im Verteidigungsfall benötigt werden. Die Politik wird diese neuen Spielräume nun genau beobachten und bei Bedarf Nachsteuerungen vornehmen.

Die politische Landschaft nach der Abstimmung zeigt eine gesplittete Haltung der Bevölkerung gegenüber fiskalischen und sicherheitspolitischen Themen. Während die Regierung bei der Sicherheit mehr Spielraum erhielt, lehnte sie bei der Sozialpolitik die vorgeschlagenen Steuerlösungen ab. Dies wird die zukünftige Gesetzgebungsarbeit des Bundesrats maßgeblich beeinflussen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie schnell und effektiv der Bundesrat auf diese Weichenstellungen reagieren kann.