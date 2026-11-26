Der Bundesrat revidiert den Sozialfonds für Verteidigung. Ab Januar 2027 unterstützen Berufsmilitär und zivile Kräfte. Mehr Details zur Organisation.

Der Bundesrat hat am 25. November 2026 eine entscheidende Revision der rechtlichen Grundlagen für den Sozialfonds für Verteidigung und Bevölkerungsschutz genehmigt. Mit diesem Schritt reagiert die Schweizer Bundesregierung auf strukturellen Verbesserungsbedarf in der bisherigen Organisation. Die neue Regelung zielt darauf ab, die Führungs- und Aufsichtsstrukturen zu optimieren sowie die Zuständigkeiten klarer zu definieren. Das erklärte Ziel ist eine effizientere und zeitgemässe Handhabung der Unterstützungsleistungen für betroffenes Personal.

Neue Organisationsstruktur ab 2027

Die totalrevidierte Verordnung über den Sozialfonds für Verteidigung und Bevölkerungsschutz (VSVB) wird am 1. Januar 2027 offiziell in Kraft treten. Mit diesem Datum beginnt die Umstellung auf eine vereinfachte Organisationsstruktur, die seit 2019 besteht und nun systematisch überarbeitet wird. Die strategischen Aufgaben liegen künftig exklusiv bei der Aufsichtsbehörde, dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Operative Geschäfte werden von einer vom VBS bezeichneten Geschäftsstelle wahrgenommen.

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Diese Aufteilung schafft erstmals eine umfassende und systematische Regelung der Aufgaben einzelner Organe. Sie grenzt die Verantwortungsbereiche klar voneinander ab und behebt damit Lücken in der bisherigen Aufsichtsstruktur. Die materielle Unterstützung der Betroffenen bleibt jedoch weitgehend unverändert, da sich die Änderungen primär auf die Organisationsform und nicht auf die Hilfsumfänge konzentrieren. Der Fonds unterstützt weiterhin Personen in Notlagen oder bei unverhältnismässigen Nachteilen, die durch Einsätze oder Ausbildungen der Armee und des Zivilschutzes verursacht werden.

Erweiterte Unterstützung für zivile Kräfte

Ein wesentlicher inhaltlicher Neubau betrifft die Berechtigung für Hilfeleistungen, die nun über das reine Militärpersonal hinausgeht. Neu kann der Sozialfonds auch Berufsmilitär sowie zivile Mitarbeitende des Bundes, der Kantone und der Gemeinden unterstützen. Diese Erweiterung gilt speziell für Personen, die in gemischten Einsätzen oder Ausbildungen mit Angehörigen der Armee oder des Zivilschutzes zusammenarbeiten. Beispiele für solche Szenarien sind gemeinsame Operationen, bei denen ein Unfall eine gemischte Helikopterbesatzung betrifft oder andere interdisziplinäre Team-Einsätze.

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Diese Anpassung berücksichtigt die heutigen Realitäten der Vollzugspraxis und die zunehmende Vernetzung zwischen militärischen und zivilen Akteuren. Sie stellt sicher, dass auch jene, die nicht im regulären Aktivdienst stehen, aber dennoch im Rahmen von Übungen oder Einsätzen der Verteidigung und des Bevölkerungsschutzes tätig sind, den gleichen Schutz genießen. Die bisherige Praxis zeigte Bedarf für diese systematische Überarbeitung, um den Vollzug an die aktuellen Anforderungen anzupassen und Diskriminierungen zwischen rein militärischem und gemischtem Personal zu vermeiden.

Konsequenzen und Verfügbarkeit der Beratung

Für die betroffene Bevölkerung und das beteiligte Personal bedeutet diese Reform eine klare Erleichterung in der Antragstellung und Bearbeitung. Die Beratung durch den Sozialdienst der Armee bleibt eine vertrauliche Anlaufstelle für finanzielle, rechtliche oder familiäre Probleme im Zusammenhang mit dem Militärdienst. Sie steht vor, während und nach dem Dienst zur Verfügung und hilft bei der Einordnung persönlicher Situationen im Bezug auf Erwerbsersatz, Lohn oder Versicherungsschutz.

Der Sozialdienst prüft neben Informationen und Beratung auch konkrete finanzielle Hilfen bei Notlagen. Interessierte können sich einen Überblick über Einnahmen und laufende Ausgaben verschaffen, wobei der Dienst speziell bei Budget- und Schuldenfragen Unterstützung leistet. Die Erreichbarkeit ist durch die Telefonnummer 0800 855 844 oder per E-Mail an sozialdienst.persa@vtg.admin.ch garantiert. Diese Infrastruktur sorgt dafür, dass die verbesserte Rechtsgrundlage ab dem 1. Januar 2027 zügig und barrierefrei genutzt werden kann, um Betroffene schnell und effizient zu unterstützen.