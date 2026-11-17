Nach der Amoktat in Aarau prüft der Bundesrat, ob kantonale IV-Stellen psychisch erkrankte Rentner direkt an Waffenbehörden melden dürfen. Dies soll die öffentliche Sicherheit erhöhen.

Der Schweiz er Bundesrat hat am letzten Mittwoch einen wichtigen Beschluss gefasst, der weitreichende Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Sozialversicherung und Waffenrecht haben könnte. Er empfiehlt dem Parlament die Annahme eines Postulats des jurassischen SP-Nationalrats Loïc Dobler, das darauf abzielt, den Informationsfluss zwischen kantonalen Invalidenversicherungstellen und den zuständigen Waffenbehörden signifikant zu verbessern. Diese Initiative entstand als direkte Reaktion auf die tragischen Ereignisse in der Stadt Aarau am Ende des August.

Reaktion auf die Amoktat in Aarau

Im Zentrum der Debatte steht der Amoklauf von Aarau, bei dem ein 43-jähriger Mann aus dem Jura am Ende des August auf eine Gruppe von Partygängerinnen und Partygänger einschoss. Das Attentat forderte ein Opfer, eine junge Frau, und verletzte sechs weitere Menschen schwer. Ermittlungen zeigten, dass der Täter, der als 42-jähriger Mann identifiziert wurde, aufgrund psychischer Probleme eine Rente der Invalidenversicherung bezog. Dieses Detail verknüpft die Tragödie direkt mit dem System der sozialen Absicherung, das nun auf Schwachstellen überprüft wird.

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Loïc Dobler, der als SP-Nationalrat und gleichzeitig als Mitarbeiter bei der IV-Stelle des Kantons Jura arbeitet, bezeichnete die Tat als schockierend. Für ihn war klar, dass der aktuelle Austausch zwischen den Fachstellen der Invalidenversicherung und den kantonalen Behörden für Waffenbesitz Lücken aufweist, die geschlossen werden müssen. Seine Motivation ist es, ein System zu schaffen, das präventiv wirkt, bevor weitere Gewalttaten geschehen können.

Neue Meldungspflicht für IV-Behörden

Bisher durften Mitarbeitende der Invalidenversicherung, wie alle anderen Amtspersonen in der Schweiz, zwar bereits persönlich bei den kantonalen Waffenbüros Meldung erstatten, wenn sie Anhaltspunkte für eine Gefährdung sahen. Doch dieser Weg ist individuell und nicht institutionell verankert. Die neue Forderung sieht vor, dass die IV-Stellen als Behörden aktiv werden und Versicherte melden dürfen, die aus ihrer Sicht keine Waffe besitzen dürfen. Dies stellt einen entscheidenden Systemwechsel dar.

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Loïc Dobler begründet den Bedarf an dieser gesetzlichen Änderung damit, dass die aktuelle Situation dazu führt, dass solche Fälle in der Regel nicht gemeldet werden. Niemeine einzelne Mitarbeiterin oder kein einzelner Mitarbeiter wolle das Risiko einer persönlichen Meldung auf sich nehmen. Es handele sich hierbei um eine strukturelle Frage und nicht um ein Versagen einer einzelnen kantonalen Stelle. Die Einführung eines behördlichen Melderechts sollte diese Hemmschwelle abbauen.

Fokus auf psychische Gesundheit

Diejenigen, die von einer potenziellen Meldung betroffen sein könnten, sind vor allem Menschen, die aus Gründen der psychischen Gesundheit Rentenleistungen beziehen. Kritiker äusserten zunächst Bedenken hinsichtlich einer möglichen Stigmatisierung von Personen mit psychischen Erkrankungen. Loïc Dobler wies diese Sorge jedoch entschieden zurück. Er betonte, dass die Entscheidung über eine Meldung nicht von den administrativen Mitarbeitenden oder IV-Beraterinnen getroffen werde, sondern ausschliesslich durch die ärztlichen Fachkräfte der IV.

Dieser Mechanismus soll sicherstellen, dass nur Fälle gemeldet werden, bei denen eine konkrete medizinische Gefährdungseinschätzung vorliegt. Die Organisation Pro Tell, welche sich generally gegen verschärfte Waffengesetze positioniert, hat diese spezifische Massnahme begrüsst. Geschäftsführer Alessandro Orlando bezeichnete den Vorschlag als gezielte und pragmatische Lösung, die nicht pauschal alle Waffenbesitzer unter Generalverdacht stellt, da die Meldungen auf konkreten Hinweisen basieren.

Parlamentarische Chancen und bestehende Praxis

Bisher hat sich in der politischen Debatte keine nennenswerte Opposition gegen das geplante Melderecht formiert. Dies steht im Kontrast zu anderen Vorstössen, die allgemein den Zugang zu halbautomatischen Waffen weiter einschränken wollen. Die Chancen im Parlament scheinen daher intakt zu sein, da der Fokus klar auf der Prävention von Gewalt durch psychisch erkrankte Personen liegt und nicht auf einer allgemeinen Beschränkung der Waffengesetze.

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Eine ähnliche Praxis existiert bereits im Bereich des Strassenverkehrs. Die IV kann sich bereits heute an das Strassenverkehrsamt wenden, wenn sie der Ansicht ist, dass eine IV-Rentnerin oder ein IV-Rentner das Autofahren nicht mehr sicher ausüben kann. Zwar gibt es keine gesamtschweizerischen Statistiken, doch meldete die Waadtländer IV-Stelle im Jahr 2024 rund 20 Versicherte. Hochgerechnet auf die gesamte Schweiz ergibt dies eine jährliche Zahl von rund 200 solchen Meldungen.

Offene Fragen zur Wirksamkeit

Ob das neue Melderecht den Angriff in Aarau hätte verhindern können, bleibt Spekulation. Es ist nicht geklärt, ob die jurassische IV-Stelle den Täter den Waffenbehörden gemeldet hätte. Tatsache ist, dass Ärzte und Behördenmitarbeitende heute bereits die Möglichkeit haben, persönlich Meldung zu erstatten. Die laufenden Untersuchungen zum Fall Aarau werden zeigen, ob diese Option in diesem konkreten Fall genutzt wurde und wenn nicht, aus welchen Gründen dies geschah.