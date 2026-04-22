Bundesrat unterstützt Landwirte bei Tierseuchenausfällen

Der Bundesrat will Landwirte finanziell entlasten, die durch Massnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen Einkommensausfälle erleiden. Die Unterstützung soll gezielt erfolgen und sich auf Härtefälle beschränken.

Der Bundesrat beabsichtigt, Landwirte finanziell zu unterstützen, die aufgrund von Massnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen Einkommensausfälle erleiden. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoss hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Unterstützung soll gezielt erfolgen und sich auf Härtefälle beschränken, wobei jede finanzielle Entschädigung einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wird. Der Bund betont jedoch, dass er nicht alle Risiken abdecken kann, die mit dem privatwirtschaftlichen Betrieb der Landwirte verbunden sind. Diese Entscheidung ist das Ergebnis der Prüfung zweier Motionen der Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur des National- und des Ständerats (WBK-N und -S), die eine Entschädigung von Einkommensausfällen und Mehrkosten forderten, die durch präventive Massnahmen gegen hochansteckende Tierseuchen entstehen.

Die Forderung der Kommissionen zielte darauf ab, Schweizer Landwirte nicht schlechter zu stellen als ihre ausländischen Kollegen. Im vergangenen Jahr wurden in den Nachbarländern der Schweiz Ausbrüche von Tierseuchen wie der Maul- und Klauenseuche, der Afrikanischen Schweinepest und der Lumpy-Skin-Krankheit registriert. Die WBK-N betonte, dass ein Ausbruch dieser hochansteckenden Krankheiten erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen hätte. Daher wird die Prävention als von höchster Bedeutung erachtet.

Die Kommission argumentierte, dass eine angemessene Entschädigung die Akzeptanz und die Tragbarkeit der Massnahmen für die betroffenen Tierhalter erhöhen würde, was wiederum die Einhaltung der präventiven Massnahmen fördert. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Entschädigung von Präventionsmassnahmen und deren Folgen wahrscheinlich geringer wären als die Kosten, die bei der Bewältigung eines tatsächlichen Ausbruchs entstehen würden. Die vorgeschlagene Änderung des Tierseuchengesetzes soll die rechtliche Grundlage für diese finanziellen Hilfen schaffen.

Die genauen Kriterien für die Beurteilung von Härtefällen und die Höhe der Entschädigungen werden in den kommenden Monaten festgelegt werden müssen. Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung dieser Massnahme zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Tierseuchenprävention führen wird. Die Landwirtschaftsorganisationen haben die Entscheidung des Bundesrates grundsätzlich begrüßt, fordern aber eine klare und transparente Regelung der Entschädigungsmodalitäten.

Sie betonen, dass die finanzielle Unterstützung nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Investition in die Sicherheit der Lebensmittelversorgung sei. Die Diskussion um die finanzielle Unterstützung von Landwirten bei Tierseuchenausbrüchen oder präventiven Massnahmen ist nicht neu. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Forderungen, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wurden. Ein wesentlicher Kritikpunkt war die Schwierigkeit, den Schaden genau zu beziffern und die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.

Der Bundesrat hat nun jedoch erkannt, dass die aktuelle Situation – insbesondere angesichts der zunehmenden Verbreitung von Tierseuchen in Europa – ein Umdenken erfordert. Die vorgeschlagene Lösung soll einen Kompromiss zwischen den Interessen der Landwirte und den finanziellen Möglichkeiten des Bundes darstellen. Es ist wichtig, dass die Umsetzung der Massnahme sorgfältig geplant und überwacht wird, um sicherzustellen, dass die Mittel effektiv eingesetzt werden und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.

Die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle für die Schweizer Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Landwirte in der Lage sind, ihre Betriebe auch in Zeiten von Tierseuchenausbrüchen oder präventiven Massnahmen aufrechtzuerhalten. Die finanzielle Unterstützung des Bundes ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Umsetzung der Massnahme reibungslos verläuft und die Erwartungen der Landwirte und der Bevölkerung erfüllt werden





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