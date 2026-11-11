Bundesrat und SVP streiten über Finanzierung der 13. AHV-Rente

Debatte um die Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung der 13. AHV-Rente im Dezember 2026. Analyse der Positionen von Bundesrat, FDP, SVP und Gewerkschaften.

Die Finanzierung der im Dezember 2026 erstmals auszubezahlenden 13. AHV-Rente steht im Zentrum einer intensiven politischen Debatte. Mit Beginn der Auszahlungsphase fallen Kosten in Höhe von über vier Milliarden Franken an, die später auf mehr als fünf Milliarden Franken steigen werden. Um diese Mehrbelastung zu decken, fordern Bundesrat und Parlament eine dauerhafte Erhöhung der Mehrwertsteuer. Laut offiziellen Berechnungen des Bundes sollen durch diese Steueranpassung sowie den Bundesbeitrag rund die Hälfte der zusätzlichen Ausgaben finanziert werden.

Kern der Debatte: Steuererhöhung gegen strukturelle Reformen

Der zentrale Konfliktpunkt bildet die Frage, ob die Lücke primär durch Einnahmensteigerungen oder durch Ausgabenkürzungen geschlossen werden soll. Die Befürworter der aktuellen Vorlage bestehen darauf, dass die Bevölkerung im März 2024 deutlich mit Ja zur 13. AHV-Rente gestimmt hat. Der Bundesrat betonte dabei konsequent, dass diese politische Entscheidung notwendigerweise mit finanziellen Konsequenzen verbunden ist. Es gelte nun, die vereinbarte Leistung auch tatsächlich zu gewährleisten, ohne die finanzielle Stabilität des Systems zu gefährden.

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Gegner der Mehrwertsteuererhöhung argumentieren hingegen, dass die Lasten nicht einseitig auf Bürger und Unternehmen abgewälzt werden dürfen. Die FDP fordert stattdessen, Mittel innerhalb des bestehenden Bundeshaushalts umzuschichten und strukturelle Elemente einzubauen. Anstatt die Verbrauchssteuer anzuheben, soll durch eine Neujustierung der bestehenden Steuereinnahmen Kapital freigespielt werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Steuerbelastung für die Konsumenten gering zu halten und gleichzeitig die Rentengarantie zu erfüllen.

Positionen der Stakeholder: Gewerkschaften vs. Wirtschaft und Rechte

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider verteidigt die geplante Mehrwertsteueranpassung als notwendigen Schritt zur Stabilisierung der Altersversorgung. Sie verweist darauf, dass es eine nationale Aufgabe sei, soziale Leistungen zu sichern und dabei alle Bevölkerungsgruppen im Blick zu behalten. Ihre Argumentation stützt sich auf das im Jahr 2024 gezeigte Volkswillen und die Verantwortung der Regierung, diese Entscheidung finanziell tragfähig zu machen. Eine Zurückhaltung bei der Finanzierung wird als unverantwortlich gegenüber der Zukunftssicherheit der AHV angesehen.

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Der Schweizerische Gewerkschaftsbund unterstreicht mit seinem Chefökonom Daniel Lampart die Dringlichkeit einer umfassenden Finanzierungslösung. Lampart warnt davor, dass alternative strukturelle Maßnahmen, wie sie die FDP vorschlägt, in der Praxis einer Anhebung des Rentenalters gleichkämen. Rechenbeispiele zeigen, dass ein KV-Angestellter ohne Steuererhöhungen bis zum Alter von 68 oder 69 Jahren arbeiten müsste, um die Kosten zu decken. Eine solche Verlängerung der Erwerbsbiografie wird als wirtschaftlich und sozial nicht realistisch eingestuft.

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) lehnt sowohl die Mehrwertsteuererhöhung als auch pauschale Rentenerhöhungen kategorisch ab. SVP-Präsident Marcel Dettling plädiert für ein differenziertes Lebensarbeitszeitmodell. Demnach sollen Personen, die erst später in den Arbeitsmarkt einsteigen, auch bereit sein, etwas länger zu arbeiten. Dieser Ansatz soll flexibel sein und individuelle Lebensläufe berücksichtigen, ohne die allgemeinen Steuerlasten für die gesamte Bevölkerung zu erhöhen.

Auch der Schweizerische Gewerbeverband sieht in der unbefristeten Mehrwertsteuererhöhung ein erhebliches Risiko für die Wirtschaft. Direktor Urs Furrer warnt vor steigenden Preisen in nahezu allen Lebensbereichen, von Friseurbesuchen über Autoreparaturen bis hin zu Restaurantbesuchen. Diese direkte Belastung für die Kundinnen und Kunden werde die Nachfrage dämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes schwächen. Die Wirtschaft fordert daher einen schonenderen Weg zur Finanzierung, der das Konsumverhalten nicht übermäßig beeinträchtigt.

Auswirkungen auf die Bevölkerung und nächste Schritte

Die Umsetzung der 13. AHV-Rente wird die finanziellen Erwartungen der Rentnerinnen und Rentner ab Dezember 2026 spürbar erhöhen, stellt aber gleichzeitig eine massive Belastung für die öffentlichen Finanzen dar. Die vorgeschlagene Mehrwertsteuererhöhung würde sich unmittelbar auf die Lebenshaltungskosten auswirken und alle Verbraucher treffen. Mitte-Ständerat Erich Ettlin betont, dass es keine Alternative dazu gibt, jetzt eine klare Regelung zu treffen. Ein Weiterwarten werde die Sicherheit der AHV gefährden.

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Die politische Entscheidung liegt aktuell bei den Bürgern und der Legislative, die die Finanzierungslücke schließen müssen. Bis zur Auszahlung der ersten Rente im Dezember 2026 steht noch Zeit für weitere Verhandlungen zur Verfügung. Allerdings wird von der Mitte und den Gewerkschaften Druck aufgebaut, um eine schnelle Lösung zu erzwingen. Die Spannung zwischen der Notwendigkeit der Stabilisierung der Altersvorsorge und der Sorge vor einer übermäßigen Steuerbelastung bleibt bestehen und prägt die kommende Legislaturperiode entscheidend.